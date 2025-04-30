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中職》洪總點名「特點」 紀慶然要克服觸擊的心魔

2025/04/30 18:08

紀慶然。（資料照，記者陳志曲攝）紀慶然。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹外野手紀慶然4月中重返一軍以來，出賽7場有6場安打，昨天更打出本季首次的單場雙安，但是上週四觸擊失敗後雖然安打攻下超前分，賽後總教練洪一中表示，選手不只要「特打」，還需要「特點」。紀慶然坦承對於觸擊有心理陰影，希望能早日克服心魔。

上週四台鋼出戰樂天桃猿，在1:1平手的第7局，台鋼無人出局攻佔一、二壘，紀慶然2次觸擊到界外，之後安打送回二壘跑者。賽後洪一中指出，雖然紀慶然幸運擊出安打，如果雙殺攻勢就消失了，選手更需要「特點」。

紀慶然表示，這幾天雖然沒有真的特點，原本打擊練習只有第1輪會點，現在每1輪都會點，希望觸擊能更確實。紀慶然也不諱言，進職棒後對於短打有陰影。

紀慶然表示，業餘時期算是很會點的選手，但是進職棒後因為太想把球點在很刁鑽的位置，反而要點進場內都很難，幾次失敗後開始會害怕，甚至會想說前一棒上壘的話，就直接上二、三壘，可以不必行觸擊，但是自己的棒次一定需要執行戰術，希望和打擊一樣改變心態，有效完成任務。

紀慶然開季10打數只有1安打，他表示，下二軍期間除了修正打擊機制，也不再一心想要安打，而是專注在自己該做的準備，把球打確實，讓果結自然發生，觸擊也不要想太多。

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