MLB》剛被叫回大聯盟！前洋基潛力股在道奇奪生涯首勝 獲主帥大讚

紹爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以15：2打爆馬林魚，26歲右投手紹爾（Matt Sauer）中繼5局僅失1分，奪下大聯盟生涯首勝，賽後也獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）的讚賞。

紹爾在2018年曾位居洋基農場第12名，是條紋軍看好的潛力股，2023年在2A表現出色，也讓他規則五選秀中被皇家挑走並擠進2024年開季名單，然而他之後表現不佳遭到DFA，被洋基買回後依舊無法振作，休季成自由球員並與道奇簽下小聯盟合約。

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今天之前，紹爾本季只在大聯盟出賽1場，投1.2局失1分，防禦率5.40。由於道奇近期先發輪值遭遇傷病侵襲，使得又要嚴重仰賴牛棚，整體投手戰力相當吃緊，而在3A的紹爾也知道這個狀況，「即使在3A，你還是會關注大聯盟那邊的情況，而我知道，他們牛棚真的被操得很兇。」

道奇在今天對戰馬林魚賽前，將本季在3A投14.2局、防禦率1.84的紹爾叫回大聯盟，他也在新秀左投崔爾（Jack Dreyer）先發2局失1分後登板中繼，投5局用78球被敲出5支安打，只失掉1分，還送出4次三振，不但讓道奇牛棚多了喘息的機會，自己更收下大聯盟生涯首勝。

「我給自己設定的目標就是至少投滿5局，必須要幫牛棚的兄弟們扛一下。」紹爾賽後說道。道奇總教練羅伯斯也談到紹爾今天幫忙吃5局的重要性，「我怎麼讚美他都不夠，就我們現在的牛棚狀況來說，他的每一球對我們來說都是巨大幫助。」

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