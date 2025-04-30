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棒球》王建民回憶初登板20週年 仍忘不了那份緊張

2025/04/30 18:24

〔記者林宥辰／台中報導〕今年美國時間4月30日，是前旅美投手王建民生涯初登板20周年。王建民於2005年4月30日登上大聯盟，首戰面對藍鳥隊，他交出7局失2分優質先發，無關勝敗。

王建民笑說，今天聽球團人員提醒，才想起自己初登板20週年。對於當年洋基隊的豪華打線，王建民笑說很難完全記得，他回憶：「有點難，但一定有基特（Derek Jeter）、吉昂比（Jason Giambi）、威廉斯（Bernie Williams）跟松井秀喜。」

不過，當天捕手波薩達（Jorge Posada）休戰，王建民經過提醒才想起搭配的捕手佛萊爾提（John Flaherty）。王建民說，面對首位打者時還緊張到腳發抖，首個出局數拿下，心情才平靜。

談到比賽細節，王建民苦笑說記得的不多，但他說：「好像投了7局，那時候比賽結束就去洗澡，被叫出來，球隊的人跟我擊掌。還有就是記得收到通知是早上凌晨，很緊張要去球場收東西準備，記得最清楚是到球場之後，警衛不認識我，被擋在門外，還打電話請球團派人來帶我。」

回顧20年台灣球界變化，王建民認為，台灣的棒球實力一定有成長，打者面對投手累積更多經驗，對於旅外後輩，王建民說，每個人都有自己夢想，在台灣的時候看怎麼去學習，多發問跟探索。

王建民。（資料照，記者陳志曲攝）王建民。（資料照，記者陳志曲攝）

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