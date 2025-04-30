全大運田徑》「跨欄甜心」張博雅百欄3連霸 樂見年輕好手成績躍進

張博雅。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕「跨欄甜心」張博雅今在全大運女子100公尺跨欄決賽跑出13秒14，完成3連霸，而對於近期跨欄選手在賽場上繳出佳績，她也樂見這樣的競爭，期待大家可以一起站上國際舞台。

國立體育大學大四的張博雅今天在女子100公尺跨欄決賽繳出13秒14，完成3連霸，距離自己的個人最佳13秒11僅些微差距，她說：「這次預賽掌握度沒這麼好，也還在適應天氣，畢竟我們學校那邊滿冷的，來到這邊要適應一下天氣跟環境，其實還滿有信心的，因為全運會在這裡有跑出還不錯成績。」

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至於決賽方面，張博雅提到，自己希望能夠有所突破，有把節奏抓快一點，最後成績雖有接近個人最佳成績，但還是希望可以更好。

張博雅今年預計還有亞錦賽、世大運等國際賽，今天全大運決賽表現也為她增添信心，「今天節奏掌握不錯，因為亞錦賽強度算很高，希望透過這一場比賽把節奏掌握好。」

14歲的新北市明德高中國中部二年級林子婕，日前在全中運國女100公尺跨欄，以13秒48打破U18全國紀錄，張博雅也有關注這件事，她說：「滿厲害的！這代表我們大專生要更努力，不能跑輸她們。」

張博雅提到，欄架選手彼此都會相互關注成績， 也會互相鼓勵，「我之前在大運會有許願，希望台灣欄架可以大幅進步，這也代表我們國內欄架成績其實有起來，看到這表現我是滿開心的，希望學妹也能跟上我們腳步，一起進軍國際賽。」

張博雅。（長榮大學114全大運執辦提供）

張博雅。（長榮大學114全大運執辦提供）

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