中職》劉基鴻讚賞平鎮同學林詩翔 「你的故事激勵人心」

林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹新任守護神林詩翔昨天對富邦悍將登板關門，後援1局無失分下本季第6次救援成功，僅落後榜首黃恩賜1次救援成功，總計出賽11場共投12.1局無失分，防禦率仍是完美的0，很難想像，當年林詩翔在平鎮高中完全沒出賽機會，高二下學期轉學到玉里才有出賽機會，在大同技術學院歷經選秀落榜，再度叩關終於擠進職棒窄門，麻雀變鳳凰的故事正在上演。

「龍狀元」劉基鴻與林詩翔是平鎮高中同學，劉基鴻表示，林詩翔在平鎮練投手和內野手，當時技術可能沒那麼好，所以幾乎沒有上場機會，平鎮訓練量很大，每次練完林詩翔都會留下來繼續練習，重訓也做得很勤，放假很少回家，自己留下來練球，好像怎麼練都不會累，自主性很高又非常拚，只是一直都缺少比賽機會，滿可惜的。

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不只是練球非常認真，劉基鴻說，林詩翔個性NICE，很乖、上課又認真，也會熱心幫忙同學，當初轉學覺得很可惜，但換個角度想，去玉里才有比賽機會，轉學後兩人曾對戰過，當時林詩翔球速超過130公里，「我跟他說，你很努力又肯練，持續這樣練下去，一定有辦法起來。」

林詩翔度過重重難關，終於在職棒佔有一席之地，看到昔日同學從谷底逐步攀上顛峰，劉基鴻說，「真的很神奇，驗證一句話，只要你肯努力，機會來了把握住就是你的。」劉基鴻強調，林詩翔真的是從最不被看好的球員，靠著自己努力練習加強，然後慢慢爬起來，故事激勵人心。

天道酬勤，劉基鴻表示，林詩翔是苦練出來的，他先把身體素質練好，變得很結實，才有辦法負荷比賽強度，再加上投球機制穩定，能有今日成就，很替老同學感到開心。

林詩翔中職生涯對決劉基鴻4次，劉基鴻3打數未敲安，被三振、保送各1次，他稱讚林詩翔變速球投得不錯。

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