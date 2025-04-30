晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》劉基鴻讚賞平鎮同學林詩翔 「你的故事激勵人心」

2025/04/30 18:36

林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹新任守護神林詩翔昨天對富邦悍將登板關門，後援1局無失分下本季第6次救援成功，僅落後榜首黃恩賜1次救援成功，總計出賽11場共投12.1局無失分，防禦率仍是完美的0，很難想像，當年林詩翔在平鎮高中完全沒出賽機會，高二下學期轉學到玉里才有出賽機會，在大同技術學院歷經選秀落榜，再度叩關終於擠進職棒窄門，麻雀變鳳凰的故事正在上演。

「龍狀元」劉基鴻與林詩翔是平鎮高中同學，劉基鴻表示，林詩翔在平鎮練投手和內野手，當時技術可能沒那麼好，所以幾乎沒有上場機會，平鎮訓練量很大，每次練完林詩翔都會留下來繼續練習，重訓也做得很勤，放假很少回家，自己留下來練球，好像怎麼練都不會累，自主性很高又非常拚，只是一直都缺少比賽機會，滿可惜的。

不只是練球非常認真，劉基鴻說，林詩翔個性NICE，很乖、上課又認真，也會熱心幫忙同學，當初轉學覺得很可惜，但換個角度想，去玉里才有比賽機會，轉學後兩人曾對戰過，當時林詩翔球速超過130公里，「我跟他說，你很努力又肯練，持續這樣練下去，一定有辦法起來。」

林詩翔度過重重難關，終於在職棒佔有一席之地，看到昔日同學從谷底逐步攀上顛峰，劉基鴻說，「真的很神奇，驗證一句話，只要你肯努力，機會來了把握住就是你的。」劉基鴻強調，林詩翔真的是從最不被看好的球員，靠著自己努力練習加強，然後慢慢爬起來，故事激勵人心。

天道酬勤，劉基鴻表示，林詩翔是苦練出來的，他先把身體素質練好，變得很結實，才有辦法負荷比賽強度，再加上投球機制穩定，能有今日成就，很替老同學感到開心。

林詩翔中職生涯對決劉基鴻4次，劉基鴻3打數未敲安，被三振、保送各1次，他稱讚林詩翔變速球投得不錯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中