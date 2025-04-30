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太幸運！彰化高中2棒球少年通過圓夢計畫 前進美國大聯盟見大谷翔平。

2025/04/30 18:53

彰化高中棒球隊球員賴翰威（圖左）、李彥甫，通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。 （記者劉曉欣攝）彰化高中棒球隊球員賴翰威（圖左）、李彥甫，通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。 （記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化高中棒球隊球員賴翰威、李彥甫，通過教育部青年發展署的「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年暑假將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手，讓2位學生都說，真是太幸運了，好像在做夢一樣，期待見到大谷翔平上場揮出全壘打！

賴翰威表示，他念南郭國小就加入少棒隊，升上彰興國中，因為沒有球隊，只好改打羽球，直到考上彰中，一看到有棒球隊，就馬上報名參加。

李彥甫指出，他從小就對棒球很有興趣，但他念崙雅國小、社頭國中都沒有棒球隊，也就一路打羽球，非常開心彰中有棒球隊，雖然面對考大學的壓力，還是咬牙加入。

賴翰威在球隊是投手與一壘手，李彥甫是外野手，兩人最愛看大聯盟與國內職棒球賽，當校方告知教育部有圓夢計畫提供名額前進大聯盟，馬上在一星期內就寫好報告，說明自己的申請動機去報名。最後一關則要進行視訊面試，還要用英文回答自己最喜歡的球員，以及回台後的計畫。

當賴翰威、李彥甫得知錄取「圓夢計畫」，可以前進大聯盟，兩人都覺得「這真是太夢幻了」，原本以為要等長大賺了錢，才有機會搭飛機去大聯盟看球賽，如今人生的願望清單竟然在高中就實現了，尤其還將連看2場道奇與教士交手的球賽，參訪棒球訓練機構，所有師長與同學都說兩人真是太好運了。 賴翰威、李彥甫說，希望在圓夢計畫後，能到國小分享前進大聯盟的感動與學習。

彰中校長王延煌表示，該校的棒球隊原本只是社團，因為學校沒有體育班，總教練還是化學老師張家浩擔任，近年來在全國高中棒球聯賽軟式組比賽都有亮麗的表現，對棒球選手來說，能夠前進大聯盟看球賽與參訪，真是美夢成真。

彰化高中棒球隊球員賴翰威（圖左）、李彥甫，通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。 （記者劉曉欣攝）彰化高中棒球隊球員賴翰威（圖左）、李彥甫，通過教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，將前進美國大聯盟，實地見習道奇隊與教士隊交手。 （記者劉曉欣攝）

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