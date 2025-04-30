全大運田徑》可惜！傅兆玄跳高摘金 但破全國紀錄差一點

跳高傅兆玄。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕台灣體大跳高好手傅兆玄今天在全大運男子跳高決賽躍過2公尺26，繼112年後再度奪金，他今天最後一跳向全國紀錄發起挑戰，嘗試2公尺31只差一點就過關，事後他看了影片後直呼可惜，要再和教練討論該調整，希望能把狀態拉到最佳。

傅兆玄在今年台北市春季田徑賽跳過2公尺27，締造個人生涯最佳，這次全大運考量腳踝傷勢，其實是抱持著平常心參賽，沒有設定目標也因為之後還有其他比賽，不想給自己太多壓力。

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傅兆玄今天從2公尺09起跳，接著2公尺13、2公尺17都次過關，雖然在2公尺20、2公尺23都是在第2次才過關，但躍過2公尺26確定摘金後，直上2公尺31，欲改寫虎尾科大葉柏廷在去年全大運締造的全國紀錄2公尺30。

跳高傅兆玄。（長榮大學114全大運執辦提供）

傅兆玄在2公尺31第1跳時身體幾乎已躍過橫竿，但臀部稍微擦竿，失敗收場，為了爭取更多休息時間，第2次試跳先放棄，儲備體力拚第3跳，可惜也沒能過竿。

傅兆玄表示，其實比賽當下以為差很多，看完影片發現只差一點，真的很可惜，「好像其實非常有機會，就是真的差一點的感覺，回去之後還要跟教練討論，要怎麼調整，來把我狀態拉到最好。」

國立體大張騰仁以2公尺23摘下銀牌，全國紀錄保持人葉柏廷則以2公尺23獲得銅牌。

跳高傅兆玄。（長榮大學114全大運執辦提供）

跳高傅兆玄。（長榮大學114全大運執辦提供）

跳高張騰仁。（長榮大學114全大運執辦提供）

跳高葉柏廷。（長榮大學114全大運執辦提供）

跳高葉柏廷。（長榮大學114全大運執辦提供）

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