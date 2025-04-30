MLB》遊騎兵「地表最強投」久違奪勝 主帥讚：他正在變得越來越好

德葛隆。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）今天先發面對運動家繳出6局7K無失分好投，睽違737天再度奪下勝投，賽後也獲得總教練波契（Bruce Bochy）好評，表示他現在正變得越來越好。

德葛隆今天面對運動家，僅被敲出4支安打沒有失分，送出7次三振且沒有四壞保送，最終靠著打線敲出多達18支安打的火力援護下，以15：2拿下勝利並收下勝投，有趣的是，他上一次奪下勝投所面對的隊伍也是運動家。

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德葛隆表示，他在賽前進行牛棚時的身體感覺很棒，「我的投球機制很流暢，我一直在試著讓它保持完美，並根據表現與健康的狀況，讓自己保持在最佳的位置上。」

今天鎮守在德葛隆身後的二壘強打西米恩（Marcus Semien）坦言，這個勝投是他應得的，也稱讚德葛隆的投球狀態很出色，讓他們更謹慎的面對比賽，「我們才剛討論到我們今天比賽掌握多少時間，我們今天一直給予火力支援，而他則很迅速地取得出局數，這通常是一場好比賽的關鍵因素。」

遊騎兵主帥波契（Bruce Bochy）也在賽後稱讚德葛隆的表現非常好，「我在開季時曾說過，當他把力量和耐力慢慢建立起來，他就會越來越出色。今晚的控球和球質也很棒，現在的他正在變得越來越好。」

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