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日職》古林睿煬明續拚首勝！明星捕手今開轟、火腿敲12安輕取軟銀

2025/04/30 20:53

火腿6：1擊敗軟銀。（取自火腿官方臉書）火腿6：1擊敗軟銀。（取自火腿官方臉書）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在客場與軟銀鷹3連戰第2場交手，火腿全場敲出12支安打，其中一半是長打，包含24歲明星捕手田宮裕涼的陽春砲，加上山崎福也5局無自責分好投，終場以6：1輕取軟銀，收下2連勝。

前3局雙方未有太多攻勢，4局上1出局後清宮幸太郎敲出中外野一壘安打，萬波中正隨後擊出右外野二壘安打，幫助火腿先馳得點，接著石井一成也敲出二壘安打再下一城。接著軟銀游擊手今宮健太與投手東濱巨接連失誤，奉送火腿第3分，讓火腿4局上攻下3分大局。

4局下軟銀也靠著火腿失誤追回1分，7局上火腿無人出局攻占一、三壘，雖然清宮幸太郎敲出雙殺打，但仍送回1分；8局上攻勢再起，1出局後田宮裕涼敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，接著水野達稀與松本剛敲出二壘安打幫助火腿再添保險分，終場就以6：1擊敗軟銀。

火腿先發投手山﨑福也此役主投5局用81球，僅被敲出3支安打，投出2次保送，失掉1分非自責分，收下本季首勝，賽後防禦率1.48；軟銀先發投手東浜巨投3.1局被敲5安，投出2次三振與1次保送，失掉3分有2分責失分，吞下本季首敗。

明天火腿將與軟銀進行3連戰最終戰，台灣火球男古林睿煬，確定將在明天迎來生涯第2場先發，將對上軟銀王牌上澤直之，力拚生涯首勝。古林初登板對決樂天金鷲時，火腿不僅守備發生不少失誤，打線也只出現零星6支安打，讓古林吞下敗投。

古林睿煬明先發對決軟銀。（取自火腿官方臉書）古林睿煬明先發對決軟銀。（取自火腿官方臉書）

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