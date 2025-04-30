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蘇迪曼盃》謝沛珊／洪恩慈遭南韓最強女雙逆轉 台灣分組第2晉8強

2025/04/30 20:53

林俊易。（資料照，記者林正堃攝）林俊易。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女雙謝沛珊／洪恩慈今晚在2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽，雖然先下一城可惜對手經驗老道，最終以21：17、12：21、12：21不敵世界排名第3的白河娜／李紹希，台灣確定1：3落敗，以分組第2晉級8強。

台灣隊預賽戰勝加拿大、捷克，確定連8屆都闖進8強，想挑戰分組第1就必須過4屆南韓隊這關。混雙陳政寬／許尹鏸以12：10、10：21不敵2023年世錦賽冠軍徐承宰／蔡侑玎；女單邱品蒨也以7：21、13：21敗給世界球后安洗瑩。

陷入0：2落後的台灣隊，第三點「左手重砲」林俊易，以21：15、21：10拍落趙建曄，扳回一城。

第四點女雙世界排名15的謝沛珊／洪恩慈第一局以11：9進入技術暫停，暫停後雙方歷經138拍來回，台灣組合再拿1分，接著握有15：9領先，但白河娜／李紹希連追5分，謝沛珊／洪恩慈有努力抗衡對手並突破對手防線，雖錯過兩個局點，兩人靠著凌厲攻勢讓對手無法招架，以21：17先下一城。

去年年終總決賽冠軍白河娜／李紹希畢竟經驗豐富，第二局就突破台灣組合扳平，進入決勝局從4：2領先又連得5分，謝沛珊／洪恩慈找不出突破方法，只能看對手揚長而去，台灣隊也確定以分組第2晉級。

預賽規定要5點打滿，壓軸男雙由世界排名19的王齊麟／邱相榤對決世界排名20的金元昊／徐承宰。值得一提的是，金元昊／徐承宰本季狀態絕佳，共奪馬來西亞、德國、全英公開賽共3冠，目前BWF年終賽積分排名也高居第1。

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