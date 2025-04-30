中職》反攻功敗垂成 中信兄弟目送樂天桃猿4連勝

桃猿1分差奪勝，兄弟於場中開起檢討會議。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕兄弟今推出洋投勝騎士求止敗，卻在2局出狀況。2局上，勝騎士先被敲安，完成1出局後突然面露不適，教練和防護員上場確認後隨即將勝騎士換下場。兄弟球團初步表示，勝騎士右肩在丟球後感到疼痛，目前先下場測試冰敷，將再安排進一步檢查。終場樂天5:4獲勝，4連勝。

該半局，陳琥接替投球，卻難擋猿隊攻勢，陳晨威二壘打之後，林政華擊出全壘打，個人本季第2轟。猿隊該半局拿3分。

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4局上，張閔勛敲安再次開啟攻勢，該半局猿隊靠著林泓育2分打點安打，拉開分差。

4局下，他從黃子鵬手中敲安，靠滾地球回本壘得分。5局下，岳東華觸身球上壘，隨後盜壘成功，該半局兄弟沒有安打，但靠滾地球掩護拿1分。

6局下，王威晨首位上場，面對黃子鵬，擊出右外野方向二壘安打，安打數正式來到追平父親「萬人迷」王光輝的1009支。

7局下，首位打者岳東華面對蘇俊璋開轟，岳東華今天單場雙安，突破連7場無安打低潮，生涯安打數來到401支。不過，該半局兄弟僅得1分。

兄弟8下又有反攻，面對莊昕諺，兩出局後，王政順、詹子賢和高宇杰連3打席安打，兄弟追回1分，岳東華擊出高飛球出局，兄弟仍1分落後。

9局上，陳冠穎登板，林政華敲安，廖健富深遠飛球，替補上場的左外野手許庭綸超美技接殺飛球，回傳內野造成雙殺守備，兄弟該半局避免落後擴大。

9局下，樂天推出陳柏豪，首位打者宋晟睿敲安後啟動盜壘，捕手張閔勛傳偏，但余德龍仍及時補救，造成阻殺，之後維持原判。

比賽結束後，平野惠一仍怒不可遏，一度又朝小房間抗議，部分球迷也朝場上扔加油棒。

林政華敲3分彈。（記者廖耀東攝）

林政華敲3分彈。（記者廖耀東攝）

黃子鵬。（記者廖耀東攝）

岳東華於第7局敲進第401支安打，是一支陽春全壘打。（記者廖耀東攝）

勝騎士傷退。（記者廖耀東攝）

中信兄弟總教練平野惠一衝上前理論遭到裁判群制止。（記者廖耀東攝）

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