BCL小組賽》沒林書豪有差？新北國王不敵蒙古 吞台灣球隊首敗

新北國王艾夫伯（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，以68：81不敵來自蒙古的烏蘭巴托野馬隊，在主場的小組賽以2勝1負作收。

國王陣中「林家兄弟」林書豪、林書緯因身份限制無法出戰BCL賽事，不過國王前兩戰接連擊敗曼谷高科技、新加坡聖公文化，今遇到來自蒙古的勁敵卻意外踢鐵板。由於領航猿在小組賽收下5連勝，國王這一敗也是本季BCL小組賽台灣球隊第一敗。

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國王節靠BCL限定洋將艾夫伯獨攬10分，取得21：17領先，第二節一度將差距擴大至12分，不過野馬隊靠喬迪、喬丹輪流輸出，在上半場結束前追到32：36。

今是國王隊4天第3場BCL賽事，團隊體力受到考驗，易籃後被野馬隊連拿8分超前，39歲老將洪志善此節尾聲飆進逆轉三分彈，幫助國王帶著54：51領先進入決勝節。

野馬隊末節靠本季效力高雄鋼鐵人的洋將喬迪持續在禁區肆虐，再度逆轉超前，國王隊追分階段失誤連連，也吞下台灣球隊本季在BCL的資格賽首敗。艾夫伯繳全隊最高19分，沃許本進帳18分，本土最佳是老將洪志善的9分。

喬迪拿下野馬隊全隊最佳29分，前領航猿洋將喬丹15分演出，前中州科大外籍生沙鹿進帳9分。

新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）

新北國王洪志善。（記者陳志曲攝）

烏蘭巴托野馬喬丹（左）與喬迪（右）。（記者陳志曲攝）

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