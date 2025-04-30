晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

BCL小組賽》沒林書豪有差？新北國王不敵蒙古 吞台灣球隊首敗

2025/04/30 21:53

新北國王艾夫伯（右）。（記者陳志曲攝）新北國王艾夫伯（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，以68：81不敵來自蒙古的烏蘭巴托野馬隊，在主場的小組賽以2勝1負作收。

國王陣中「林家兄弟」林書豪、林書緯因身份限制無法出戰BCL賽事，不過國王前兩戰接連擊敗曼谷高科技、新加坡聖公文化，今遇到來自蒙古的勁敵卻意外踢鐵板。由於領航猿在小組賽收下5連勝，國王這一敗也是本季BCL小組賽台灣球隊第一敗。

國王節靠BCL限定洋將艾夫伯獨攬10分，取得21：17領先，第二節一度將差距擴大至12分，不過野馬隊靠喬迪、喬丹輪流輸出，在上半場結束前追到32：36。

今是國王隊4天第3場BCL賽事，團隊體力受到考驗，易籃後被野馬隊連拿8分超前，39歲老將洪志善此節尾聲飆進逆轉三分彈，幫助國王帶著54：51領先進入決勝節。

野馬隊末節靠本季效力高雄鋼鐵人的洋將喬迪持續在禁區肆虐，再度逆轉超前，國王隊追分階段失誤連連，也吞下台灣球隊本季在BCL的資格賽首敗。艾夫伯繳全隊最高19分，沃許本進帳18分，本土最佳是老將洪志善的9分。

喬迪拿下野馬隊全隊最佳29分，前領航猿洋將喬丹15分演出，前中州科大外籍生沙鹿進帳9分。

新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）新北國王沃許本。（記者陳志曲攝）

新北國王洪志善。（記者陳志曲攝）新北國王洪志善。（記者陳志曲攝）

烏蘭巴托野馬喬丹（左）與喬迪（右）。（記者陳志曲攝）烏蘭巴托野馬喬丹（左）與喬迪（右）。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中