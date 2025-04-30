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WTT青少年挑戰賽》4局撂倒南韓組合 洪敬愷/巫嘉恩摘下U19混雙冠軍

2025/04/30 21:59

巫嘉恩（右）和洪敬愷攜手擊敗南韓組合，獲得U19混雙冠軍。（取自WTT官網）巫嘉恩（右）和洪敬愷攜手擊敗南韓組合，獲得U19混雙冠軍。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕名列頭號種子的洪敬愷/巫嘉恩，今晚在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽U19歲組混雙決賽，以3:1力退南韓組合李貞沐/崔娜炫，奪下兩人合拍以來首座冠軍。

這也是台灣隊繼昨天徐絃家、吳映萱包辦U17歲組男、女單打冠軍後，台灣隊本站第3座冠軍。

一銀好手洪敬愷4月初才和國泰女將吳映萱，攜手奪下法國梅斯青少年挑戰賽U19歲組混雙冠軍，這一站改和另一名國泰好手巫嘉恩搭檔，兩人在去年菲律賓普林塞瑟港青少年挑戰賽曾聯手打進U19混雙決賽，最終以亞軍作收。

洪敬愷/巫嘉恩這一站連續解決泰國、香港、馬來西亞及印度組合，決賽遭遇4強賽以3:2逆轉香港組合王昀希 /麥明芯的李貞沐/崔娜炫。

洪巫配首局在3:8落後下展開反擊，打出一波7:1的猛攻，10:9率先聽牌，之後雖然被對手化解1個局點，並以10:11落後，但兩人沉著應戰，連續救下兩個局點後，14:12先馳得點。

南韓組合第2局5:2開局後，一路領先，11:8扳回一城。

關鍵第3局，洪巫配在開局2:4落後下主動起板，一口氣連拿7分逆轉戰局，11:7再度超前。第4局，洪巫配在開局5:2領先下雖一度被追到9:8，決勝時刻，洪敬愷連續兩記正手搶攻得手，11:8鎖定勝利。

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