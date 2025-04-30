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蘇迪曼盃》王齊麟／邱相榤難敵今年3冠南韓組合 台灣1：4落敗

2025/04/30 22:04

王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）王齊麟／邱相榤。（資料照，Badminton Photo提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤今晚在2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽，以16：21、21：19、12：21不敵本季狀態絕佳的金元昊／徐承宰，台灣隊預賽最終以1：4敗給南韓，以B組第2晉級8強。

王齊麟／邱相榤本季未有太出色表現，在BWF巡迴賽最佳僅16強，這次出征蘇迪曼盃，也希望藉由跟世界各國高手過招，累積更多比賽經驗。至於世界排名20的金元昊／徐承宰是在今年才開始合作，想不到兩人很快就殺出重圍，共奪馬來西亞、德國、全英公開賽共3冠，目前BWF年終賽積分排名高居第1。

王齊麟／邱相榤在首局開始雖然握有領先，金元昊／徐承宰很快就迎頭趕上，麟榤配在後段更是當機連續掉分，讓南韓強敵先馳得局。

王齊麟／邱相榤在第二局改變打法，最多來到9：1領先，不過金元昊／徐承宰還是步步進逼，更追到18：19，麟榤配先拿1分取得2個局點，即使對方先化解1個，想不到徐承宰操之過急發球過高被抓到，讓麟榤配有驚無險延長戰線。

王齊麟／邱相榤在決勝局起初還能跟金元昊／徐承宰抗衡，想不到暫停後急轉直下，南韓組合連得6分拉開差距，最終也拿下勝利。

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