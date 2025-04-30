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BCL》沒林家兄弟的國王本土發揮有限 老將洪志善9分本土最高

2025/04/30 22:57

新北國王洪志善。（記者陳志曲攝）新北國王洪志善。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，以68：81不敵來自蒙古的烏蘭巴托野馬隊，國王主帥萊恩點出落敗關鍵。

國王今上半場領先多達12分，打完前三節打完還有3分領先，可惜末節攻守失序，被打出30：14的一波流，吞下在BCL小組賽首敗，主場3戰以2勝1敗作收。

萊恩賽後指出，野馬隊現在正值當地聯賽的總決賽，因此狀況正佳，今天團隊卡位表現不佳，更出現18次失誤，讓對手多出手了21次，這樣的比賽確實難以拿下勝利。

國王迎來4天內第3場BCL小組賽，不過萊恩指出，這不是藉口，畢竟對手也是需要飛行奔波進行客場作戰，所以體能絕對不是藉口。

由於華裔球員林書豪、林書緯因身份限制無法參賽，國王在BCL的一大目標就是讓在TPBL例行賽沒有空間的本土年輕球員有所發揮，但今有42分集中在洋將身上，本土最佳是老將洪志善的9分，昨拿下21分的蘇培凱打5分鐘1分未得，陳俊男上場12分鐘拿5分，王柏智挹注3分。

對於此役本土陣容的發揮，萊恩回應，BCL賽事起用很多老將與年輕球員的組合，在例行賽並不常見，但主要是讓年輕球員累積更多經驗，也讓老將能夠調整、備戰季後賽。

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