MLB》大谷翔平三壘安、盜壘助威！ 道奇明星右投睽違622天登板奪勝

大谷翔平今天敲出三壘安打還有盜壘成功，還靠著對手暴投回本壘得分。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星右投岡索林（Tony Gonsolin）今天自2023年8月首度重返大聯盟先發，面對馬林魚繳出6局9K失3分的優質先發，打線包含大谷翔平在內都給予他足夠的火力支援，終場道奇以12：7收勝，岡索林也收下久違一勝。

岡索林曾在2022年入選明星賽，但在2023年8月18日對馬林魚一戰遭打爆後，便因傷勢未能重返大聯盟投手丘，在歷經622天的辛勞終於回歸大聯盟投手丘，今天的岡索林表現可圈可點，除了被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲出一發2分砲與1分打點的二壘安打外，他在6局投球送出9次三振，還製造對手高達17次的揮棒落空，是自2022年以來的新高。

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岡索林回歸的好表現無疑為道奇輪值打下一劑強心針，因為近期球隊的先發輪值，包含兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等人都因傷倒下，球隊急需岡索林回歸先發輪值穩住龍頭寶座。

今天道奇打線上，包含大谷翔平敲出三壘安打，跑出本季第9次盜壘盜壘，跑回3分外，貝茲（Mookie Betts）雙安4打點，佛里曼（Freddie Freeman）雙安包含1轟貢獻2打點，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）3安猛打等人在內，全場敲出17支安打，拿下12分收勝。

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