MLB》中職又被認錯！哈瑪星轉戰老虎 記者說曾在「中國」打球

前台鋼先發投手哈瑪星小聯盟約轉戰老虎。（資料照，記者劉信德攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾效力中華職棒台鋼雄鷹隊的洋投哈瑪星（Nick Margevicius），在今天傳出與老虎簽下小聯盟約重返美國職棒體系，不過轉發的記者卻搞錯他曾效力的中職是在台灣而非中國。

哈瑪星在去年球季幫助台鋼雄鷹先發18場，拿下7勝6敗，防禦率2.82，不過新賽季未獲台鋼雄鷹續約，轉戰墨西哥聯賽的新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos）。

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曾有大聯盟資歷的哈瑪星，在2017年選秀會第7輪獲教士青睞，並在2019年登上大聯盟，3年大聯盟生涯累積32場出賽有22場先發，拿下4勝11敗，防禦率6.12。

《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）發文提到，老虎除了用小聯盟約簽下哈瑪星以外，還簽下24歲的哈維（Ryan Harvey），不過在文中他指出，哈瑪星去年曾在中國打球，遭到底下網友糾正。

這並不是首次外國媒體認錯中華職棒在台灣而非中國，因為中華職棒的英文名稱為「Chinese Professional Baseball League」，其中Chinese與China的相似度讓中華職棒不只一次被外國認成中國，昔日行政院長蘇貞昌就曾於立法院答詢時，呼籲中華職棒應該改名為台灣職棒。

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