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MLB》好慘！天使惡夢5連敗 當家重砲「神鱒」還傷退（影音）

2025/05/01 07:48

楚奧特。（資料照，法新社）楚奧特。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使近況相當悽慘，今以3：9不敵水手，吞下惡夢5連敗，當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）還提前傷退。

楚奧特在3上敲出二壘滾地出局，全力衝刺跑向一壘後感到不適，下半局雖然還有上場守備，但在4上被換代打，提前退場。

雙方前6局打完還戰成3：3平手，但天使在7下單局慘失6分，成為比賽分水嶺，終場以3：9落敗。天使左投德梅斯（Reid Detmers）今日一個人次都沒解決，被打5支安打，丟掉5分，吞下敗投。

天使總教練華盛頓（Ron Washington）賽後透露，楚奧特踩到壘包時感到左膝痠痛，為了保險起見，決定讓他下場休息。所幸楚奧特似乎沒有大礙，他表示自己已經感覺好多了，明天有望出賽。

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