MLB》好慘！天使惡夢5連敗 當家重砲「神鱒」還傷退（影音）

〔體育中心/綜合報導〕天使近況相當悽慘,今以3:9不敵水手,吞下惡夢5連敗,當家球星「神鱒」楚奧特(Mike Trout)還提前傷退。

楚奧特在3上敲出二壘滾地出局,全力衝刺跑向一壘後感到不適,下半局雖然還有上場守備,但在4上被換代打,提前退場。

雙方前6局打完還戰成3:3平手,但天使在7下單局慘失6分,成為比賽分水嶺,終場以3:9落敗。天使左投德梅斯(Reid Detmers)今日一個人次都沒解決,被打5支安打,丟掉5分,吞下敗投。

天使總教練華盛頓(Ron Washington)賽後透露,楚奧特踩到壘包時感到左膝痠痛,為了保險起見,決定讓他下場休息。所幸楚奧特似乎沒有大礙,他表示自己已經感覺好多了,明天有望出賽。

Here is Mike Trout's final at-bat of the game as he was pinch-hit for in the top of the fourth inning



The Angels have not announced why Trout was pulled from the game



(via @JeffFletcherOCR)pic.twitter.com/196kNzoMMV