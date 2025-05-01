MLB》好慘！天使惡夢5連敗 當家重砲「神鱒」還傷退（影音）

楚奧特。（資料照，法新社）
李冠霖／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕天使近況相當悽慘，今以3：9不敵水手，吞下惡夢5連敗，當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）還提前傷退。
楚奧特在3上敲出二壘滾地出局，全力衝刺跑向一壘後感到不適，下半局雖然還有上場守備，但在4上被換代打，提前退場。
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雙方前6局打完還戰成3：3平手，但天使在7下單局慘失6分，成為比賽分水嶺，終場以3：9落敗。天使左投德梅斯（Reid Detmers）今日一個人次都沒解決，被打5支安打，丟掉5分，吞下敗投。
天使總教練華盛頓（Ron Washington）賽後透露，楚奧特踩到壘包時感到左膝痠痛，為了保險起見，決定讓他下場休息。所幸楚奧特似乎沒有大礙，他表示自己已經感覺好多了，明天有望出賽。
Here is Mike Trout's final at-bat of the game as he was pinch-hit for in the top of the fourth inning— FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） April 30, 2025
The Angels have not announced why Trout was pulled from the game
（via @JeffFletcherOCR）pic.twitter.com/196kNzoMMV