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NBA》老鷹神偷太狂！ 擊敗活塞狀元、快艇中鋒奪年度最佳進步獎

2025/05/01 07:54

丹尼爾斯拿下年度最佳進步獎。（圖片取自老鷹X）丹尼爾斯拿下年度最佳進步獎。（圖片取自老鷹X）

〔體育中心/綜合報導〕老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）在2024-25賽季展現驚人的防守功力，其攻擊層面也有所提升，在今天順利獲選年度最佳進步獎，擊敗活塞坎寧安（Cade Cunningham）以及快艇祖巴克（Ivica Zubac）。

本次票選競爭激烈，丹尼爾斯拿下44張第一名選票、36張第二名選票與3張第三名選票獲得332分，祖巴克拿到23張第一名選票、18張第二名選票與17張第三名選票，總分186分排名第二，坎寧安則拿下15張第一名選票、11張第二名選票與14張第三名選票，總分122分拿到第三。

除了前三名外，金塊布朗（Christian Braun）、湖人里維斯（Austin Reaves）、騎士莫布里（Evan Mobley）、火箭湯普森（Amen Thompson）、拓荒者阿夫迪賈（Deni Avdija）、熱火赫爾羅（Tyler Herro）、公牛吉迪（Josh Giddey）都有獲得第一名選票。

丹尼爾斯本季場均得分是生涯新高14.1分，比上季提升了8.3分，同時5.9籃板與4.4助攻也都是生涯新高，投籃命中率也從過去兩季的43.5%提升到49.3%，而且他還在老鷹擔任全職先發，本季76場出賽都是先發。

丹尼爾斯最突出的便是防守功力，場均3.0抄截排在聯盟第一，也是自1990-91羅伯森（Alvin Robertson）後的新高，總計229次抄截成功，更創下「手套」裴頓（Gary Payton）在1995-96賽季231次以來的的新高，丹尼爾斯也有入選年度最佳防守球員的決選名單，但最終不敵騎士的莫布里。

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