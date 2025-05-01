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MiLB》李灝宇猛敲反方向怪力全壘打！ 加碼本季第4盜（影音）

2025/05/01 08:46

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A好手李灝宇，今天在比賽中敲出一發反方向怪力轟，還跑出賽季第4次盜壘成功，幫助球隊以2：1擊敗紅襪。

李灝宇今天擔任球隊的先發2棒二壘手，首打席擊出中外野飛球出局，第二打席他接在隊友希克倫（Brewer Hicklen）本季首轟出爐後「背靠背」開轟，敲出本季第2轟，是一發反方向全壘打，幫助球隊取得2：0領先，而被砲轟的溫考斯基（Josh Winckowski）有著4年大聯盟出賽經驗，今年在大聯盟6場出賽防禦率3.86。

第三打席李灝宇選到四壞保送上壘，並在2出局後盜上二壘，接著透過暴投上到三壘，可惜未能回本壘得分。第四打席李灝宇被三振出局。

今日李灝宇3打數敲出1安打，吞下1K選到1BB，敲出本季第2轟、跑出本季第4盜，打擊率上升到2成13，攻擊指數0.646。

李灝宇敲出本季第2轟。（資料照，路透）李灝宇敲出本季第2轟。（資料照，路透）

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