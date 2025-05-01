MLB》跨下之辱不能忍？ 金鶯榜眼不滿洋基爆發大場面（影音）

Heston Kjerstad wasn't happy with Yankees' Pablo Reyes after the second baseman landed on him trying to make a leaping catch. Benches clear and a fracas ensues.



: @Orioles pic.twitter.com/mYXYssaIUg — Matt Weyrich （@ByMattWeyrich） April 30, 2025

〔體育中心/綜合報導〕金鶯與洋基之戰發生板凳清空衝突，金鶯榜眼耶斯塔德（Heston Kjerstad）在盜壘成功後疑似不滿洋基雷耶斯（Pablo Reyes）的觸殺動作，雙方爆發口角。

洋基在首局靠著賈吉（Aaron Judge）的2分砲先馳得點，不過金鶯在2下就攻得4分大局，包含2發全壘打一舉超前。

請繼續往下閱讀...

4下金鶯耶斯塔德敲安上壘，在下棒打者烏里耶斯（Ramón Urías）被三振時成功盜上二壘，不過在盜壘過程當中，洋基二壘手雷耶斯直接擋在耶斯塔德前進路徑上，張腿接球試圖觸殺耶斯塔德未果，在落下後也因此與耶斯塔德發生碰撞，耶斯塔德對此相當不滿持續碎嘴，雙方板凳清空，但沒有人被驅逐出場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法