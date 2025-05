MLB》避免再創難堪紀錄 墊底洛磯讓勇士塞揚「問天」止8連敗

洛磯今天面對勇士以1分險勝,終止最近的8連敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今日與勇士3連戰的最後一場比賽,靠著大物先發多蘭德(Chase Dollander)5.2局失1分好投,以及多伊爾(Brenton Doyle)超前比數全壘打的帶領下,終場以2:1擊敗勇士,終止近期慘澹8連敗。

勇士今日派出塞揚強投塞爾(Chris Sale)掛帥先發,他主投7局被敲出5支安打失掉2分,送出多達10次三振且沒有投出保送,然而自家打線慘遭壓制,除了對多蘭德拿下1分,後續面對洛磯3名牛棚投手甚至1分未得還苦吞4K,讓塞爾只能「問天」吞敗。

洛磯近17場的比賽輸掉多達16場,今天拿下勝利後戰績為5勝25敗,避免成為自1901年以來第2支開季前30場比賽就輸掉26場的球隊,目前達成此紀錄的唯一一支球隊是1988年的金鶯,當時以54勝107敗結束賽季。

今天成為幫助球隊止敗功臣的多蘭德表示,他們全隊的心情相當的好,「我不會說我們休息室的氣氛很低迷。當然,輸球並不有趣,但同時我們知道我們是有能力可以贏球,且在自家主場拿下勝利,這正是我們今天所做到的事。」

洛磯開季繳出非常慘烈的成績單,讓總教練布萊克(Bud Black)坦言,這確實很令人沮喪,且大家都為此感到很生氣,「他們都是職業棒球選手,內心都想贏球、想把比賽打得更好,但團隊始終無法打下更好的成績。我們現在有26位選手,為了讓我們能夠繼續贏球,他們都得要變得更好,或許並非全部26人都能如此,目前我們只有一些球員的表現比較出色,但我們需要大部分的球員現在就要有所表現。」

Brenton Doyle gives the @Rockies the lead with a rocket to the left field seats pic.twitter.com/dCj4ytznUn