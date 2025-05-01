MLB》避免再創難堪紀錄 墊底洛磯讓勇士塞揚「問天」止8連敗

洛磯今天面對勇士以1分險勝，終止最近的8連敗。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今日與勇士3連戰的最後一場比賽，靠著大物先發多蘭德（Chase Dollander）5.2局失1分好投，以及多伊爾（Brenton Doyle）超前比數全壘打的帶領下，終場以2：1擊敗勇士，終止近期慘澹8連敗。

勇士今日派出塞揚強投塞爾（Chris Sale）掛帥先發，他主投7局被敲出5支安打失掉2分，送出多達10次三振且沒有投出保送，然而自家打線慘遭壓制，除了對多蘭德拿下1分，後續面對洛磯3名牛棚投手甚至1分未得還苦吞4K，讓塞爾只能「問天」吞敗。

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洛磯近17場的比賽輸掉多達16場，今天拿下勝利後戰績為5勝25敗，避免成為自1901年以來第2支開季前30場比賽就輸掉26場的球隊，目前達成此紀錄的唯一一支球隊是1988年的金鶯，當時以54勝107敗結束賽季。

今天成為幫助球隊止敗功臣的多蘭德表示，他們全隊的心情相當的好，「我不會說我們休息室的氣氛很低迷。當然，輸球並不有趣，但同時我們知道我們是有能力可以贏球，且在自家主場拿下勝利，這正是我們今天所做到的事。」

洛磯開季繳出非常慘烈的成績單，讓總教練布萊克（Bud Black）坦言，這確實很令人沮喪，且大家都為此感到很生氣，「他們都是職業棒球選手，內心都想贏球、想把比賽打得更好，但團隊始終無法打下更好的成績。我們現在有26位選手，為了讓我們能夠繼續贏球，他們都得要變得更好，或許並非全部26人都能如此，目前我們只有一些球員的表現比較出色，但我們需要大部分的球員現在就要有所表現。」

Brenton Doyle gives the @Rockies the lead with a rocket to the left field seats pic.twitter.com/dCj4ytznUn — MLB （@MLB） April 30, 2025

多蘭德今主投5.2局失1分，拿下勝投幫助球隊止敗。（美聯社）

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