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MLB》道奇神獸克蕭第3場復健賽投滿5局！ 生涯罕用球種成亮點

2025/05/01 09:13

克蕭。（資料照）克蕭。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）今天在3A進行本季第3場的復健賽，面對教士主投5局挨2轟失掉3分無關勝敗。

克蕭在前4局投出變相的12上12下，不過在5局遭遇亂流，先是遭到前大物捕手坎普沙諾（Luis Campusano）陽春砲狙擊，接著又在投出保送後被布羅索（Mike Brosseau）敲出一發2分砲，5局投完後就退場休息。

總計克蕭今天用66球有44顆是好球，被打4安打，失掉3分都是責失分，送出4次三振，1次保送，防禦率上升到3.38。克蕭本場比賽的球速最快來到89.1英哩，均速87.3英哩，仍比今年均速89.9英哩慢。

值得一提的是，他本場除了招牌的滑球與曲球外，還投了11顆的指叉球，該球讓對手揮棒三次，揮空1次。根據《Baseball Savant》紀錄，克蕭在2023年才開始投指叉球，去年他將這顆變化球的比率提升到4.2%，本場的使用比率則是17%。

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