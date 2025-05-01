MLB》大谷翔平「就是為此而簽」 羅伯斯激賞MVP近400億鉅約價值

大谷翔平（右）與佛里曼（左）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今在主場以12：7擊敗馬林魚，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚「MVP三人組」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman），直言他們「之所以是超級巨星，是有原因的」。

羅伯斯賽後受訪時展現滿意笑容，表示「他們的表現可以替全隊減輕壓力」，同時強調：「他們是靠著實績才簽下這些合約，並主動承擔這個位置的責任。他們是為此而生的。」

請繼續往下閱讀...

大谷今日4打數1安打，另跑出1次盜壘，整個4月結束時打擊率2成87，轟出7支全壘打、貢獻10分打點，OPS0.950，在得分榜以32分穩居全聯盟第一。貝茲開季略顯慢熱，目前打擊率僅2成50，但本場比賽貢獻兩支適時安打、進帳4分打點，於擊出本季第5轟的佛里曼，目前打擊率3成19，另有17分打點，持續展現穩定火力。

大谷翔平以10年7億美元創下當時史上最大合約紀錄，貝茲也早在2020年簽下12年3.65億美元長約，至於佛里曼則是在2022年加盟時簽下6年1.62億美元。三人合約總額高達12.27億美元，折合新台幣將近398.8億元。

貝茲（左）與佛里曼（右）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法