晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平「就是為此而簽」 羅伯斯激賞MVP近400億鉅約價值

2025/05/01 10:04

大谷翔平（右）與佛里曼（左）。（美聯社）大谷翔平（右）與佛里曼（左）。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今在主場以12：7擊敗馬林魚，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚「MVP三人組」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman），直言他們「之所以是超級巨星，是有原因的」。

羅伯斯賽後受訪時展現滿意笑容，表示「他們的表現可以替全隊減輕壓力」，同時強調：「他們是靠著實績才簽下這些合約，並主動承擔這個位置的責任。他們是為此而生的。」

大谷今日4打數1安打，另跑出1次盜壘，整個4月結束時打擊率2成87，轟出7支全壘打、貢獻10分打點，OPS0.950，在得分榜以32分穩居全聯盟第一。貝茲開季略顯慢熱，目前打擊率僅2成50，但本場比賽貢獻兩支適時安打、進帳4分打點，於擊出本季第5轟的佛里曼，目前打擊率3成19，另有17分打點，持續展現穩定火力。

大谷翔平以10年7億美元創下當時史上最大合約紀錄，貝茲也早在2020年簽下12年3.65億美元長約，至於佛里曼則是在2022年加盟時簽下6年1.62億美元。三人合約總額高達12.27億美元，折合新台幣將近398.8億元。

貝茲（左）與佛里曼（右）。（路透）貝茲（左）與佛里曼（右）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中