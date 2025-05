MLB》又炸裂！洋基「法官」夯初速180KM暴力彈 第10轟登全壘打王

賈吉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)連2天開砲,今日敲出本季第10轟,並列大聯盟全壘打王,不過最終變成空包彈,球隊以4:5不敵金鶯。

賈吉今天首打席就炸裂,逮中波維奇(Cade Povich)的失投橫掃球(sweeper),轟出中外野大號2分砲,助隊先馳得點。這是賈吉本季第10轟,擊球初速高達112.1英哩(約180.4公里)、飛行距離426英呎。

請繼續往下閱讀...

不過金鶯反擊來得很快,2下突破洋基先發投手卡拉斯科(Carlos Carrasco),蒙卡索(Ryan Mountcastle)先敲出2分彈,1出局後烏里耶斯(Ramón Urías)補刀送上陽春砲,金鶯攻勢還沒結束,後續靠安打串聯再添1分,灌進4分大局。

洋基5上靠高德施密特(Paul Goldschmidt)炸出本季第2轟追回1分,不過下半局分數馬上還回去,5局打完洋基3:5落後。

賈吉第7局再度建功,敲出適時安打幫助球隊追至1分差,但條紋軍後續未能再添分數,終場以4:5輸球。

賈吉今日3打數全敲安,進帳3打點、跑回1分,獲得1次敬遠,打擊率上升至0.427,目前連續11場比賽有安打。

