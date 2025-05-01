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MLB》又炸裂！洋基「法官」夯初速180KM暴力彈 第10轟登全壘打王

2025/05/01 10:05

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）連2天開砲，今日敲出本季第10轟，並列大聯盟全壘打王，不過最終變成空包彈，球隊以4：5不敵金鶯。

賈吉今天首打席就炸裂，逮中波維奇（Cade Povich）的失投橫掃球（sweeper），轟出中外野大號2分砲，助隊先馳得點。這是賈吉本季第10轟，擊球初速高達112.1英哩（約180.4公里）、飛行距離426英呎。

不過金鶯反擊來得很快，2下突破洋基先發投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），蒙卡索（Ryan Mountcastle）先敲出2分彈，1出局後烏里耶斯（Ramón Urías）補刀送上陽春砲，金鶯攻勢還沒結束，後續靠安打串聯再添1分，灌進4分大局。

洋基5上靠高德施密特（Paul Goldschmidt）炸出本季第2轟追回1分，不過下半局分數馬上還回去，5局打完洋基3：5落後。

賈吉第7局再度建功，敲出適時安打幫助球隊追至1分差，但條紋軍後續未能再添分數，終場以4：5輸球。

賈吉今日3打數全敲安，進帳3打點、跑回1分，獲得1次敬遠，打擊率上升至0.427，目前連續11場比賽有安打。

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