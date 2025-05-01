MLB》馬恩西開轟破低潮、岡索林回歸好投 道奇投打談自身表現

馬恩西。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今日在三壘手馬恩西（Max Muncy）單場雙安外帶本季首轟，以及明星右投岡索林（Tony Gonsolin）回歸大聯盟繳優質先發的帶領下，以12：7擊敗馬林魚，而分別遭遇開季低潮與受傷的兩位球星，在賽後受訪提及自己的表現。

馬恩西開季的打擊成績不佳，今日賽前的打擊三圍僅.194 /.309/.301，他坦言這樣的表現對他或他的家人來說都不容易，「在洛杉磯且能在這樣的壓力底下打球是我的榮幸，這也是我最擅長的事，但並不代表這一切會很簡單，這是個很煎熬的一個月。」

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不過馬恩西今天在第1個打席，面對奎安特里（Cal Quantrill）92.1英里（約148.2公里）的伸卡球一棒扛出本季首轟，飛行距離長達433英尺，而他繞壘完回到休息室後，隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）也給予擁抱和擊掌鼓勵，「這對我意義重大，而且有點小感動，休息室的大家關係都很緊密且都很關心彼此，我們都想贏球，我們為了能獲勝，每個人都必須要有所發揮。」

另外因動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），睽違622天再度重返大聯盟的岡索林，本場比賽隨即繳出6局失3分的優質先發，拿下許久不見的勝投，「能回到球場踏上投手丘的感覺真棒。能夠站上球場做好我的工作並享受其中，我認為這就是我的終極目標。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚岡索林，「我認為他現在身為1位球員感到非常的有自信，今天的場面不會對他造成太大壓力，他順其自然的應對這場球賽，不像是已經缺席了很久，今天真的表現的非常好。」

岡索林。（法新社）

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