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NBA季後賽》勇士被打爆沒能5戰關門 火箭先發5人火力全開成功續命

2025/05/01 10:14

范維利特。（法新社）范維利特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的火箭在西部季後賽首輪G5火力全開，上半場打完就取得27分領先，全場最大差距達31分，終場以131：116大勝勇士，在系列賽追成2：3，成功續命，第6戰將在台灣時間週六於勇士主場登場。

系列賽不時出現貧攻狀態的火箭，今天開賽就火力全開，范維利特（Fred VanVleet）展現絕佳手感，三分球4投3中，一人獨拿14分，加上團隊13罰與0罰的巨大差距，火箭首節就開啟40：24的強攻下馬威。

火箭在第二節攻勢多點開花，團隊繳出高達73.7％投籃命中率，再祭出36：25的攻勢持續擴大比分，最多領先達30分，上半場打完以76：49大幅領先勇士。

勇士主力柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler ）開賽手感欠佳，首節合計5投0中，兩人都沒有得分，且團隊從首節尾聲到第二節一度出現長達6分鐘的得分乾旱期，上半場只有35.6％投籃命中率，完全難以和火箭高69.4％命中率相比。

一路被壓著打的勇士在下半場還是難有起色，差距一直維持在至少20分的差距，提早進入垃圾時間，柯瑞、巴特勒等主力也在第三節中段陸續下場休息，為即將回到主場的第6戰養精蓄銳。

范維利特。（美聯社）范維利特。（美聯社）

勇士替補陣容在第四節打出21：7狂潮，一度追近到只差13分，但依舊無濟於事．穆迪（Moses Moody）的22分是全隊最佳，柯瑞12投4中拿13分，巴特勒10投2中拿8分。

火箭先發5人得分都達雙位數，范維利特投進4顆三分球、拿26分，湯普森（Amen Thompson）25分、6籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）24分，森根（Alperen Sengun）15分、9籃板、9助攻，格林（Jalen Green）11分。

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