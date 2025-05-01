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MLB》旅台就是神！前樂天洋投4.1局4K壓制響尾蛇 勝投遭砸無關勝敗

2025/05/01 10:39

威達爾今天4.1局4K無失分好投。（法新社）威達爾今天4.1局4K無失分好投。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕旅台就是神！前樂天桃猿洋投威達爾（Brandon Waddell）今天在對響尾蛇一戰後援登板，主投4.1局飆4K無失分，可惜勝投資格被後援投手搞砸，終場響尾蛇以4：3逆轉大都會奪勝。

威達爾在2015年選秀會上被海盜以第五輪選中，2020年初登大聯盟，2021年效力過雙城、金鶯與紅人，在2022年至2024年都有在韓職斗山熊登板，其中2023年他在樂天桃猿先發12場後，就被斗山熊簽回去，今年威達爾則以小聯盟約加盟大都會，挑戰重返最高殿堂。

今天威達爾在3上登板，雖被敲出安打且面臨失分危機，但順利讓卡洛爾（Corbin Carroll）擊出滾地出局化解。4局續投，在2出局後被敲出2安，仍順利化解失分危機。5局、6投出6上6下，7局在對首名打者飆出三振後被換下場。

想不到威達爾一退場，接替的史坦內克（Ryne Stanek）便開始放火，先取得1出局的他接連被敲出3支安打失掉2分救援失敗，後續兩隊在9局各得2分，終場響尾蛇以4：3逆轉大都會奪勝。

威達爾今天回歸大聯盟首戰投得亮眼，投60球有40球是好球，使用球種有四縫線、滑球、橫掃球、伸卡球與變速球，其中滑球讓對手揮棒10次有3次揮空，是今天揮空率最好的球種，而他的速球最快來到91.8英哩。

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