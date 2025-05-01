全大運游泳》好猛！腳傷後首戰 王冠閎50蝶飆破全國紀錄

王冠閎。（資料照，全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在全大運游泳男子50公尺蝶式預賽飆出24秒16，把他在112年全運會締造的全國紀錄送入歷史，輕鬆挺進決賽，而他這次的狀態不錯，教練黃智勇預告，決賽還有機會繳出更好表現。

王冠閎為台灣蝶式3項全國紀錄保持人，同時也是東京奧運、巴黎奧運國手。不過，他在今年2月底時不小心扭傷左腳踝，且是高位扭傷，大約休息1個多月無法正常訓練，全大運賽前評估傷勢約恢復9成。

請繼續往下閱讀...

即便腳傷尚未完全康復，但王冠閎已在這次全大運100公尺蝶式、200公尺蝶式都摘下金牌，另外也在男子400公尺自由式接力收下銅牌。

王冠閎今天在50公尺蝶式預賽展現絕佳狀態，飆出24秒16，刷新他在112年全運會締造的全國紀錄24秒21，輕鬆挺進決賽。

黃智勇提到，王冠閎在第1天比完100蝶之後狀態恢復，信心也提升，「之前的測驗他的速度一直在推進，但因為2月時扭到打亂訓練節奏，腳沒辦法踢，也不知道練什麼，如果一直練手也怕他會受傷。」

黃智勇認為，王冠閎第一天比完100蝶狀態不錯，前50公尺有游出最快配速24秒5，剛剛游到24秒1，之前評估是在破全國紀錄邊緣，「早上他感覺還不錯，游完之後感覺下午決賽還可能快一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法