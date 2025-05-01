晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運游泳》好猛！腳傷後首戰 王冠閎50蝶飆破全國紀錄

2025/05/01 10:42

王冠閎。（資料照，全大運提供）王冠閎。（資料照，全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕「台灣蝶王」王冠閎今天在全大運游泳男子50公尺蝶式預賽飆出24秒16，把他在112年全運會締造的全國紀錄送入歷史，輕鬆挺進決賽，而他這次的狀態不錯，教練黃智勇預告，決賽還有機會繳出更好表現。

王冠閎為台灣蝶式3項全國紀錄保持人，同時也是東京奧運、巴黎奧運國手。不過，他在今年2月底時不小心扭傷左腳踝，且是高位扭傷，大約休息1個多月無法正常訓練，全大運賽前評估傷勢約恢復9成。

即便腳傷尚未完全康復，但王冠閎已在這次全大運100公尺蝶式、200公尺蝶式都摘下金牌，另外也在男子400公尺自由式接力收下銅牌。

王冠閎今天在50公尺蝶式預賽展現絕佳狀態，飆出24秒16，刷新他在112年全運會締造的全國紀錄24秒21，輕鬆挺進決賽。

黃智勇提到，王冠閎在第1天比完100蝶之後狀態恢復，信心也提升，「之前的測驗他的速度一直在推進，但因為2月時扭到打亂訓練節奏，腳沒辦法踢，也不知道練什麼，如果一直練手也怕他會受傷。」

黃智勇認為，王冠閎第一天比完100蝶狀態不錯，前50公尺有游出最快配速24秒5，剛剛游到24秒1，之前評估是在破全國紀錄邊緣，「早上他感覺還不錯，游完之後感覺下午決賽還可能快一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中