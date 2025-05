MLB》前6局讓對手無安打！皇家菜鳥首秀驚艷表現助隊擊敗光芒

卡麥隆今迎來生涯初登板,繳出6.1局無失分好投,順利收下大聯盟首勝。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕皇家與光芒進行3連戰第2場賽事,推派25歲左投卡麥隆(Noah Cameron)掛帥先發,今天迎來大聯盟生涯初登場就繳出6.1局無失分好投,甚至前6局還讓對手一支安打都打不出來,幫助球隊以3:0擊敗對手,自己也拿下個人生涯首勝。

卡麥隆在2021年選秀第7輪被皇家挑中,一路在小聯盟歷經4年,出賽73場皆擔任先發,繳出16勝21敗、防禦率3.92的成績,並在今天升上大聯盟進行生涯初登板。

請繼續往下閱讀...

卡麥隆前6局的投球雖然投出4次保送,但驚豔的是他未讓打者擊出過任何1支安打,徹底壓制光芒打線,7局下續投先是抓下洛爾(Brandon Lowe),並對簡森(Danny Jansen)投出第5次保送後,面對米德(Curtis Mead)第1球就被擊出左外野線邊的安打,而在無安打確定破功後,教練當機立斷將卡麥隆換下場,在退場的途中也受到皇家的球迷與他的家人們起立鼓掌喝采,他也成功用精采的表現向大家自我介紹。

卡麥隆展現強大壓制力封鎖對手,自家打線也沒漏氣,1局上帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)在一壘有人時,相中拉斯穆森(Drew Rasmussen)的紅中速球一棒扛出兩分砲,5上小惠特(Bobby Witt Jr.)把握得點圈有人機會敲安帶有1分打點,並一路領先到比賽結束,讓卡麥隆順利收下生涯首勝。

根據《美聯社》報導指出,大聯盟史上只有1892年的瓊斯(Bumpus Jones)以及2021年的吉爾伯特(Tyler Gilbert),曾達過生涯初登板即達成無安打比賽的特殊成就。

How about that for a first impression?



Noah Cameron took a no-hitter into the 7th inning of his Major League debut pic.twitter.com/MTgoKAA17i