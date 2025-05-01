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MLB》前6局讓對手無安打！皇家菜鳥首秀驚艷表現助隊擊敗光芒

2025/05/01 12:07

卡麥隆今迎來生涯初登板，繳出6.1局無失分好投，順利收下大聯盟首勝。（路透）卡麥隆今迎來生涯初登板，繳出6.1局無失分好投，順利收下大聯盟首勝。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕皇家與光芒進行3連戰第2場賽事，推派25歲左投卡麥隆（Noah Cameron）掛帥先發，今天迎來大聯盟生涯初登場就繳出6.1局無失分好投，甚至前6局還讓對手一支安打都打不出來，幫助球隊以3：0擊敗對手，自己也拿下個人生涯首勝。

卡麥隆在2021年選秀第7輪被皇家挑中，一路在小聯盟歷經4年，出賽73場皆擔任先發，繳出16勝21敗、防禦率3.92的成績，並在今天升上大聯盟進行生涯初登板。

卡麥隆前6局的投球雖然投出4次保送，但驚豔的是他未讓打者擊出過任何1支安打，徹底壓制光芒打線，7局下續投先是抓下洛爾（Brandon Lowe），並對簡森（Danny Jansen）投出第5次保送後，面對米德（Curtis Mead）第1球就被擊出左外野線邊的安打，而在無安打確定破功後，教練當機立斷將卡麥隆換下場，在退場的途中也受到皇家的球迷與他的家人們起立鼓掌喝采，他也成功用精采的表現向大家自我介紹。

卡麥隆展現強大壓制力封鎖對手，自家打線也沒漏氣，1局上帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）在一壘有人時，相中拉斯穆森（Drew Rasmussen）的紅中速球一棒扛出兩分砲，5上小惠特（Bobby Witt Jr.）把握得點圈有人機會敲安帶有1分打點，並一路領先到比賽結束，讓卡麥隆順利收下生涯首勝。

根據《美聯社》報導指出，大聯盟史上只有1892年的瓊斯（Bumpus Jones）以及2021年的吉爾伯特（Tyler Gilbert），曾達過生涯初登板即達成無安打比賽的特殊成就。

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