MLB》9上兩分彈、滿貫砲接力開轟！運動家2強打率隊轟垮遊騎兵

巴特勒在9局上半扛出滿貫全壘打，是球隊擊敗遊騎兵的功臣之一。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日作客遊騎兵主場的運動家，靠著9局上半當家重砲魯克（Brent Rooker）突破僵局的2分砲，以及巴特勒（Lawrence Butler）奠定勝基的滿貫全壘打，單局2轟灌進6分幫助球隊以7：1收下勝利，戰績16勝15敗與遊騎兵相同。

運動家打線僅在3局上半，靠著威爾森（Jacob Wilson）在一、三壘有人時做出突襲短打形成內野安打先馳得點，而先發投手塞維里諾（Luis Severino）也只在4局下半被賈西亞（Adolis García）敲安失掉1分，雙方前8局打完仍以1：1暫成平手。

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比賽來到9局上半，首名打者索德斯東（Tyler Soderstrom）擊出安打上壘後，遊騎兵換上傑克森（Luke Jackson）接替，結果面對的第1位打者魯克咬中內角高速球，一棒扛出左外野2分砲拿下領先。

不過運動家的攻勢不僅如此，魯克開轟後又形成滿壘局面，此時遊騎兵派出阿姆斯壯（Shawn Armstrong）上場拆彈，雖然三振掉了厄謝拉（Gio Urshela）拿下2出局，但下一棒的巴特勒給予重傷害，將91.8英里（約147.7公里）的卡特球轟出中外野大牆外，本季第5轟是1發滿貫全壘打奠定勝基，收下最終的勝利。

Brent Rooker ropes a go-ahead two-run shot! pic.twitter.com/8Y0pElyzm8 — MLB （@MLB） May 1, 2025

Lawrence Butler rips this game open with a grand slam pic.twitter.com/uluqA1NoCi — MLB （@MLB） May 1, 2025

魯克9上的兩分砲，幫助球隊突破僵局。（美聯社）

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