NBA季後賽》戈貝爾27分、24籃板淘汰湖人 東契奇28分白搭

戈貝爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼今在西部季後賽首輪G5靠戈貝爾（Rudy Gobert）27分、24籃板領軍，以103：96擊敗湖人，系列賽4勝1敗晉級，將在下輪對決勇士與火箭之間的勝方。

湖人在明尼蘇達吞下2連敗遭聽牌，今回到主場進行背水一戰，上半場打得相當掙扎，灰狼靠戈貝爾在禁區逞威，貢獻15分、8籃板，前兩節打完取得59：49雙位數領先。

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第二節尾聲因背部不適提前退場的東契奇，下半場回歸陣線率隊反撲，單節進帳13分，一度幫助湖人取得領先，灰狼第三節外線7投0中，不過靠戈貝爾此節尾聲上籃得手，仍帶著81：80的些微優勢進入決勝節。

末節雙方你來我往，詹姆斯倒數8分39秒遭迪文森佐（Donte DiVincenzo）撞倒後面露不適退場，不過很快又回到場上，最後3分鐘外線破網幫助湖人追到91：93。

不過灰狼靠藍道（Julius Randle）、愛德華茲（Anthony Edwards）輪流得手要回6分領先，八村壘隨後飆進3分球，但灰狼老將康利（Mike Conley）很快還以顏色，也讓湖人正式放暑假。

頭號功臣戈貝爾今繳27分、24籃板，正負值+18是全隊最佳，藍道挹注23分，愛德華茲15分、11籃板，灰狼今雖外線命中率僅14.9%，但籃板比湖人多了17記，禁區得分是56：40的差距，板凳得分也有22：4的優勢。

湖人今在禁區討不到便宜，外線命中率也欠佳，37投11中命中率僅29.7%，東契奇28分、9助攻、7籃板，八村壘貢獻23分，詹姆斯挹注22分、7籃板、6助攻，里維斯（Austin Reaves）14投5中12分進帳。

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