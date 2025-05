馬恩西。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇明星重砲馬恩西(Max Muncy)終於掀開壓力鍋,今日炸出本季首轟,終結全壘打荒,隊友佛里曼(Freddie Freeman)也感到相當開心,直呼:「我們都相信馬恩西會找回狀態。」

今與馬林魚之戰,馬恩西在首打席就敲出中外野陽春砲,助隊先馳得點,當下道奇休息區瞬間歡聲雷動,其中最引人注目的是佛里曼,他情緒激昂高舉雙手,為馬恩西的表現感到開心。馬恩西全場4打數敲2安,選到1保送,終場道奇12:7贏球。

請繼續往下閱讀...

佛里曼賽後受訪時談到馬恩西的表現,他表示:「(馬恩西)」真的太棒了,我們大家都相信馬恩西會找回狀態,希望這支全壘打,能讓他完全釋放壓力。」

佛里曼今日也有開轟表現,在第6局敲出2分砲,本季第5轟出爐,此戰同樣擊出雙安。

Max Muncy crushes this pitch 433 feet for his first home run of the season! pic.twitter.com/cb9aognoBK