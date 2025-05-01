北市府攜手旺寶打造3x3籃球新里程碑 蔣萬安：體育預算加碼挺選手

蔣萬安今出席「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」冠名記者會，並預祝球隊征戰國際、旗開得勝，更期盼2028年洛杉磯奧運賽場能見證臺灣球隊英姿，讓世界看見台北。（記者方賓照攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今上午出席「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」冠名記者會，表示為提升選手訓練環境與資源，今年體育預算較去年增加5.7億元，並提及去年由議長戴錫欽引薦認識旺寶集團吳同喬董事長後，市府對冠名構想全力支持；蔣說，儘管旺寶球隊成立不久卻奪得世界排名第31的佳績，未來將肩負前進2028年洛杉磯奧運的使命，並預祝職籃隊征戰國際、旗開得勝，讓世界看見台北。

「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」冠名記者會，現場包括錢薇娟、「籃球博士」鄭志龍、黑人陳建州、台啤永豐雲豹代理教練周俊三、籃協秘書長李雲翔、TPBL（台灣職籃大聯盟）球員戴維斯（Quincy Davis）等現役與退役球員出席，另台北市議長戴錫欽、議員等人均陪同參與。

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蔣萬安致詞表示，今天的冠名儀式具有三重意義：第一，旺寶集團長期投入3x3職業籃球賽事發展，扶植各隊、成效卓著，此次冠名更是一項重要里程碑；第二，「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」是北市同時是全台首支正式成立的3x3職業球隊，為台灣籃球史翻開新頁；第三，痛死象徵北市府積極推動籃球運動與街頭文化的實踐，展現打造運動之都的決心，讓台北在體育發展上持續向前。

他也特別感謝旺寶集團吳同喬董事長、永豐銀行曹為實董事長的大力支持。他回憶，去年7月在議會由戴錫欽議長引薦吳董事長及球隊成員拜會市府，當時提出冠名構想，市府即全力支持，認為籃球運動極具潛力，更有助於爭取國際積分排名，進而邁向奧運舞台。

蔣萬安續指，旺寶球隊在去年10月「台北挑戰賽」中擊敗由奧運金牌選手領軍的荷蘭隊，最終勇奪季軍，創下臺灣3x3職業籃球隊於國際賽事的最佳成績。他強調，市府將持續推動包括籃球在內的各項體育運動，今年體育預算較去年增加5.7億元，全面提升選手訓練環境與資源，從基層培育到亞奧運選手的發展均納入規劃，並運用運動科技協助選手提升表現。

錢薇娟、「籃球博士」鄭志龍、黑人陳建州、台啤永豐雲豹代理教練周俊三、籃協秘書長李雲翔、TPBL（台灣職籃大聯盟）球員戴維斯（Quincy Davis）等現役與退役球員出席。（記者方賓照攝）

錢薇娟、「籃球博士」鄭志龍、黑人陳建州、台啤永豐雲豹代理教練周俊三、籃協秘書長李雲翔、TPBL（台灣職籃大聯盟）球員戴維斯（Quincy Davis）等現役與退役球員出席。（記者方賓照攝）

蔣萬安表示為提升選手訓練環境與資源，今年體育預算較去年增加5.7億元，並提及去年由議長戴錫欽引薦而認識旺寶集團吳同喬董事長。（記者方賓照攝）

蔣萬安今出席「台北永豐旺寶3x3職業籃球隊」冠名記者會，並預祝球隊征戰國際、旗開得勝，更期盼2028年洛杉磯奧運賽場能見證臺灣球隊英姿，讓世界看見台北。（記者方賓照攝）

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