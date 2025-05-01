經典賽》大谷翔平可能不會參賽？ 文春砲射向武士監督井端弘和

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕2023年世界棒球經典賽，日本武士大谷翔平三振美國隊長楚奧特（Mike Trout）後怒吼奪冠的畫面還歷歷在目，不過明年經典賽大谷翔平是否參戰，可能需要打上一個問號。

根據知名日本媒體《週刊文春》爆料，大谷翔平對經典賽的態度讓監督井端弘和感到焦慮，他曾在今年大聯盟春訓時，前往美國拜訪有機會參加經典賽的日本好手。儘管大谷翔平曾在去年表達無論幾次都會參賽的意願，但此次的拜訪卻讓井端弘和出現困惑。

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週刊引述相關人士的說法，井端在當時無法理解大谷翔平話中代表的含意，因此感到焦急，甚至懷疑大谷翔平是否其實對參賽不感興趣，該名人士也表示，當時大谷翔平甚至說：「經典賽的話，選佐佐木朗希和山本由伸不是更好嗎？」

而另一位大聯盟記者則透露，上次經典賽時的監督是大谷翔平在日本火腿時的恩師栗山英樹，而井端跟大谷翔平並沒有交集，因此大谷翔平所說的那句話，有可能被理解為謙遜之意，但換個角度來看，也能被解讀說「我婉拒參賽」，由於雙方關係不深，再加上井端的性格相當認真，因此他對大谷的話語感到不解並不意外。

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

《週刊文春》提到，對於大谷翔平是否無法參賽的疑慮並非空穴來風，上一屆大谷翔平直接透過包機返日，隨後又在從東京前往名古屋練球時改搭直升機，會出現此舉，據傳便是因為日本武士在安排交通工具上出現了延誤，才導致他要自己花錢，日媒透露該趟直升機行程可能就得花他40至50萬日圓。日職相關人士坦言，在日本的移動都要靠自己包機，有可能會讓他覺得很麻煩。

後續《週刊文春》更親自拜訪井端弘和，詢問有關在亞利桑那時大谷翔平的回答，不過井端弘和表示，他此行主要是探詢意願，並表達希望他能夠參賽的渴望。針對大谷提到朗希與由伸的話，井端解釋是當時兩人走過去，他便順帶提及這兩人。接著記者問到接下來正式邀請大谷後能否得到正面回應時，井端指出，他現在也不知道，但他在擔任監督後便已經積極的接觸，認為彼此已經有充分的溝通。

若大谷翔平無法參賽，不僅對日本武士來說是重大打擊，對經濟層面來說更是，另一位大聯盟記者點出，若大谷辭退經典賽，那對賽會來說會是巨大的損失。上屆賽會在日本國內就為日本帶來大概654億日圓的經濟效益，若沒有大谷，恐怕很難達到這樣的效果。

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