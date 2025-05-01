全大運體操》莊佳龍橫掃4金 李智凱、唐嘉鴻提點有幫助

莊佳龍。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕輔仁大學體操好手莊佳龍今天在全大運男子個人單項決賽中，包辦地板、鞍馬、雙槓金牌，加上昨日的男子全能金牌，本屆大運會橫掃4金，比去年的3金更上一層樓。

過去曾在全中運體操橫掃7金的莊佳龍，在去年首次參加全大運包辦3金，今年他先在個人全能繳出77.425分完成2連霸，單項方面，地板繳出12.575分、鞍馬13.125分、雙槓13.125分，摘下3面金牌，吊環和單槓則以銅牌作收。

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對於這次全大運表現，莊佳龍感到滿意，「整體狀況還不錯，這次準備時間比較長一點，因為預賽有世大運選拔，所以我滿早就開始準備。」

這次全大運拿下4金，但莊佳龍感到表現最滿意的卻是拿下銅牌的單槓，「雖然有失敗，但我一直想要嘗試的飛行動作有做出來，因為飛槓比較危險一點，我也有一點懼怕，這次不斷說服自己不要害怕去嘗試。」

莊佳龍今年將首度參與世大運，他認為，目前6個項目都還有加強的空間，包含穩定度、流暢性都不夠好，會繼續努力也期待能衝擊明年亞運。

從「最強國中生」到現在上大學，目前莊佳龍已進入國訓中心訓練4年多，他透露，除了教練李一白協助，學長李智凱、唐嘉鴻分別會提點他鞍馬和單槓技巧，讓他收穫很多，他也期待未來有機會能和學長一起在國際賽成隊賽事中合作，「他們對我幫助都很大，如果有機會，我也希望能比團隊，幫忙分擔團隊分數。」

莊佳龍。（長榮大學114全大運執辦提供）

莊佳龍。（長榮大學114全大運執辦提供）

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