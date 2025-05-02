NBA季後賽尼克、金塊拚晉級 今日賽事預告與轉播

金塊MVP球星約基奇（右）。（資料照，法新社）



早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽首輪，尼克與活塞的系列賽，目前取得3比2領先的尼克能否今天收下東部準決賽門票，還是活塞能出生死戰G7？另一場則是金塊與快艇的系列賽，金塊目前以3比2領先，能否在今天收下西部準決賽門票，還是快艇能延長戰線？敬請鎖定轉播。

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MLB今天有一場轉播，巨人將在主場迎戰洛磯，巨人推出42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），本季先發6場一勝難求、吞下2敗，防禦率4.70，韋蘭德力拚本季首勝；洛磯推出左投弗里蘭（Kyle Freeland），本季先發6場吞下4敗，同樣也是一勝難求，防禦率為5.93。

中職今天有3場轉播，台鋼雄鷹在嘉義市球場面對中信兄弟，台鋼推出洋投後勁，兄弟派出洋投黃博多；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，悍將派出洋投魔力藍，獅隊派出洋投飛力獅；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，桃猿推出洋投霸鉧德，味全由本土投手曹祐齊先發。

NBA季後賽

07：30 尼克 VS 活塞 緯來體育

10：00 金塊 VS 快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09：40 洛磯 VS 巨人 愛爾達體育2台

中職

18：30 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台

18：30 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 1

18：30 統一獅 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

日職

17：00 千葉羅德 VS 軟銀鷹 DAZN 2

BWF蘇迪曼盃

09：30 八強（上） 第一場地

17：00 八強（下） 第一場地

轉播：愛爾達體育3台

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