NBA季後賽尼克、金塊拚晉級 今日賽事預告與轉播

NBA季後賽首輪,尼克與活塞的系列賽,目前取得3比2領先的尼克能否今天收下東部準決賽門票,還是活塞能出生死戰G7?另一場則是金塊與快艇的系列賽,金塊目前以3比2領先,能否在今天收下西部準決賽門票,還是快艇能延長戰線?敬請鎖定轉播。

MLB今天有一場轉播,巨人將在主場迎戰洛磯,巨人推出42歲三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander),本季先發6場一勝難求、吞下2敗,防禦率4.70,韋蘭德力拚本季首勝;洛磯推出左投弗里蘭(Kyle Freeland),本季先發6場吞下4敗,同樣也是一勝難求,防禦率為5.93。

中職今天有3場轉播,台鋼雄鷹在嘉義市球場面對中信兄弟,台鋼推出洋投後勁,兄弟派出洋投黃博多;富邦悍將在新莊球場面對統一獅,悍將派出洋投魔力藍,獅隊派出洋投飛力獅;樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍,桃猿推出洋投霸鉧德,味全由本土投手曹祐齊先發。

NBA季後賽

07:30 尼克 VS 活塞 緯來體育

10:00 金塊 VS 快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09:40 洛磯 VS 巨人 愛爾達體育2台

中職

18:30 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台

18:30 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 1

18:30 統一獅 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

日職

17:00 千葉羅德 VS 軟銀鷹 DAZN 2

BWF蘇迪曼盃

09:30 八強(上) 第一場地

17:00 八強(下) 第一場地

轉播:愛爾達體育3台

