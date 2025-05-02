晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽尼克、金塊拚晉級 今日賽事預告與轉播

2025/05/02 06:52

NBA季後賽尼克、金塊拚晉級 今日賽事預告與轉播金塊MVP球星約基奇（右）。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽首輪，尼克與活塞的系列賽，目前取得3比2領先的尼克能否今天收下東部準決賽門票，還是活塞能出生死戰G7？另一場則是金塊與快艇的系列賽，金塊目前以3比2領先，能否在今天收下西部準決賽門票，還是快艇能延長戰線？敬請鎖定轉播。

MLB今天有一場轉播，巨人將在主場迎戰洛磯，巨人推出42歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander），本季先發6場一勝難求、吞下2敗，防禦率4.70，韋蘭德力拚本季首勝；洛磯推出左投弗里蘭（Kyle Freeland），本季先發6場吞下4敗，同樣也是一勝難求，防禦率為5.93。

中職今天有3場轉播，台鋼雄鷹在嘉義市球場面對中信兄弟，台鋼推出洋投後勁，兄弟派出洋投黃博多；富邦悍將在新莊球場面對統一獅，悍將派出洋投魔力藍，獅隊派出洋投飛力獅；樂天桃猿在桃園球場迎戰味全龍，桃猿推出洋投霸鉧德，味全由本土投手曹祐齊先發。

NBA季後賽

07：30 尼克 VS 活塞 緯來體育
10：00 金塊 VS 快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

09：40 洛磯 VS 巨人 愛爾達體育2台

中職

18：30 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台
18：30 味全龍 VS 樂天桃猿 DAZN 1
18：30 統一獅 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

日職

17：00 千葉羅德 VS 軟銀鷹 DAZN 2

BWF蘇迪曼盃

09：30 八強（上） 第一場地
17：00 八強（下） 第一場地

轉播：愛爾達體育3台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中