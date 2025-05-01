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全大運柔道》和選手教學相長 楊勇緯當教練有不同收穫

2025/05/01 15:43

楊勇緯。（大專體總提供）楊勇緯。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕「柔道男神」楊勇緯上週剛結束在泰國的柔道亞錦賽賽事，返台後馬不停蹄帶隊到台南參與全大運，自己也親自做在教練席指導選手，不因行程滿檔而缺席學生的比賽，他說：「這是我該做的，也是我的責任，我會把這些事情做好。」

楊勇緯去年已曾帶隊參加全大運，並在去年巴黎奧運結束後，專心待在台灣體大指導學生。提到是否會因此更加駕輕就熟，他說：「心情差不多，但這次更加了解選手狀況，掌握性更高一點。」

楊勇緯在場邊展現教練風範，無論是賽前、比賽期間不斷耐心提醒選手，他說：「柔道比賽在過程中會因為一些小疏忽輸掉比賽，不是他們實力不好，但一不注意就會輸掉比賽，這都很關鍵的，我在上場前提醒他們要專注、要專心，比賽就是按照訓練去發揮。」

近期和學生長時間互動，楊勇緯感受到他們的進步，「這次我在場邊指導講一些關鍵的事情，他們都會做到我當下想要的東西，很快反應跟執行，效果還不錯，這也是跟選手的磨合，身為教練我也要去想，該如何讓選手相信教練這件事。」

身為比賽經驗相當豐富的選手，楊勇緯認為，比起當選手通常只會在賽前緊張，但當教練卻是整場比賽、無時無刻都在緊張，「要幫選手看哪裡要注意，教練就是要替選手想得更多。」他也樂於和學生互相學習，訓練、比賽期間若看到對方有做到自己不擅長的技巧，會向他學習，對於自己比賽也一定有幫助。

結束全大運後，楊勇緯馬上又要飛出國參賽，包含5月9日的哈薩克大滿貫賽，還有6月在匈牙利登場的世界柔道錦標賽。對於接下來的比賽跟訓練，他不給自己太大壓力，「順其自然，讓一切自然發生，做好準備，往前看每一場比賽。」

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