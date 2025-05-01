日職》古林睿煬7局飆10K優質好投收旅日首勝 萬波中正開轟助威

古林睿煬。（圖片取自日本火腿官方推特）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬今天在客場先發面對軟銀鷹，對決前任火腿王牌上澤直之。古林睿煬交出7局失2分表現、飆出10次三振，旅日第2場一軍登板交出優質先發好投，加上火腿球星萬波中正關鍵超前轟，火腿最後以3比2贏球，賞給軟銀5連敗。古林睿煬收下旅日一軍生涯首勝。

古林睿煬此戰改與主戰捕手田宮裕涼搭配，但古林開賽不穩，先輩軟銀野村勇敲二壘安打、笹川吉康敲一壘安打，接著被軟銀球星栗原陵矢敲高飛犧牲打掉分。2出局後，古林被軟銀35歲老將中村晃敲適時安打，再失掉1分，古林單局掉2分。度過第一局後，古林睿煬回穩，第2局至第4局合計賞5次三振，沒有被敲安。

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火腿打線在第5局突破上澤直之的投球，清宮幸太郎內野安打，萬波中正敲中、右外野二壘安打，讓火腿無人出局攻佔二、三壘。郡司裕也敲高飛犧牲打追回1分，2出局後，軟銀捕手嶺井博希發生捕逸，讓火腿三壘跑者萬波中正跑回追平分，雙方戰成2比2平手。

古林睿煬第5局遇到1出局二壘有人的危機，連續三振野村勇、笹川吉康，化解失分危機。古林睿煬第6局讓對手3上3下。萬波中正第7局敲左外野陽春砲，本季第6轟出爐，幫助火腿以3比2領先，也讓古林睿煬成為勝投候選人。

古林睿煬續投第7局，單局再賞2次三振，完成投球工作。火腿牛棚左投河野龍生、終結者田中正義各投1局無失分，守住戰果。

總計古林睿煬先發7局用103球，面對27名打者，被敲5安失掉2分，賞10次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至4.97，最快丟到155公里，收下旅日一軍生涯首勝。古林睿煬成為2007年當時效力樂天金鷲的林恩宇之後，再度有中職投手挑戰日職舞台拿到勝投。

軟銀先發投手上澤直之主投7局用122球，被敲3安包含1轟，失掉3分（2分自責），賞6次三振、丟2次保送，吞本季第2敗，賽後防禦率為3.10。

軟銀打線陣中傷兵多，除了主砲近藤健介、柳田悠岐因傷缺陣，快腿周東佑京、游擊手今宮健太近期也因傷缺陣，外野手正木智也動左肩手術，軟銀今與火腿之戰，軟銀開季先發打序的9人，除了山川穂高持續在一軍先發外，其他8人都因傷、或是狀況欠佳沒有排上先發位置。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

古林睿煬。（資料照，記者林正堃攝）

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