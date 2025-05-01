日職》曾旅美的筒香嘉智打擊率僅1成初遭下放 棄打從投的前一指大物升一軍

筒香嘉智。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職橫濱DeNA今天做出人員異動，具有旅美資歷的33歲強打筒香嘉智今年陷入低潮，開季出賽19場，其打擊率僅1成15。橫濱DeNA今把筒香嘉智降至二軍調整。

筒香嘉智曾在2016年以單季44轟、110分打點，奪得中央聯盟全壘打王和打點王。筒香嘉智在2020年展開旅美生涯，大聯盟生涯待過光芒、道奇、海盜等球隊，他在2024年重回老東家橫濱，並助隊奪得「日本一」總冠軍。

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不過，筒香嘉智本季表現欠佳，出賽19場，共52打數敲6安，有1轟、2打點，打擊率僅1成15，整體攻擊指數為1成15，吞17次三振。筒香嘉智如今遭抹消登錄。

日媒《Sponichi Annex》報導，橫濱監督三浦大輔表示，「我已經和（筒香）談過了，討論如何才能盡快恢復狀態，因為他是球隊奪得優勝不可或缺的選手。」

此外，中日龍今天把「棄打從投」的前一指大物根尾昂拉上一軍。現年25歲的根尾昂是載2018年日職選秀會獲中日龍第一指名，這位前大物游擊手遲遲未能打出好成績，因此在2022年改轉投手。

根尾昂去年在一軍投手丘出賽3場，共投7.2局失9分8分自責，防禦率9.39。不過，根尾昂今年在二軍出賽10場，都是後援登板，拿到1勝、防禦率0，共投9.2局0失分，賞6次三振，每局被上壘率為0.62。

根尾昂。（資料照，中職提供）

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