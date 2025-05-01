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桌球》世錦賽籤表出爐！ 林昀儒男單32強恐將再遇好友奧恰洛夫

2025/05/01 15:53

林昀儒在世錦賽男單　32強賽有機會再度遇到德國老將奧恰洛夫。（取自ITTF官網） 林昀儒在世錦賽男單　32強賽有機會再度遇到德國老將奧恰洛夫。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2025年世界桌球錦標賽5月17日至 25日將在卡達杜哈登場，完整籤表提前在今天公布，台灣一哥林昀儒男單首輪將遭遇美國好手梁吉善，若能連闖兩關，32強恐怕又要和好友德國老將奧恰洛夫上演「宿命的對決」。

世界排名14的林昀儒首輪若能解決世界排名204的梁吉善，次輪將對上克羅埃西亞名將普卡爾和新加坡小將郭勇的勝方。若能順利晉級，32強可能會對上兩度奪下奧運男單銅牌的奧恰洛夫。

林昀儒上個月在澳門世界盃才對過奧恰洛夫，當時局數1:2落後的小林第4局在13:12聽牌時，眼看一記扣殺就要得手，拿下16強門票，卻因現場燈光攪局被判重打，最終連丟3分，1:3飲恨，生涯對戰奧恰洛夫也形成6勝4負。

其他台灣男將，高承睿首輪將碰上德國的巴德特，廖振珽迎戰世界排名第8的德國一哥法蘭吉斯卡；首次在世錦賽亮相的16歲小將郭冠宏對上17歲地主選手柯拉尼，林彥均則遭遇巴西選手朱提。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜首輪將對上22歲的北韓女將朴秀京，朴秀京去年在亞錦賽女單64強賽曾以3:2扳倒已退役的南韓名將田志希，實力不容小覷。

黃怡樺首輪則遭遇瑞典女將卡爾柏格，李昱諄對上古巴的方塞卡，黃禹喬強碰世界排名32的南韓新星金娜英，蔡昀恩則對上18歲菲律賓小將克魯茲。

2021年攜手奪下東京奧運混雙銅牌的林昀儒/鄭怡靜，今年世錦賽重新合作，64強將對上哈薩克組合卡爾奇/羅曼諾芙絲卡雅，預料應可過關。

林昀儒和高承睿的「武林高手組合」，男雙首輪將對上義大利的穆提/普波，若能連過兩輪，16強恐將遭遇中國的「黃梁組合」黃友政/梁靖崑，兩人都是小林在中國乒超山東魏橋的隊友。

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