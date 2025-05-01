全大運體操》熬過大傷後重新飛翔 唐嘉鴻陪練王奕翔吊環摘金

王奕翔。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕台灣師大體操好手王奕翔生涯兩度面臨右膝蓋十字韌帶斷裂傷勢，從擅長的地板、跳馬改練吊環，歷經手術復健、增重等煎熬，今天他在全大運體操男子吊環決賽中，以14.125分摘金，而他背後的浩克刺青，象徵他從低潮中站起，重新飛翔。

28歲的王奕翔過去以地板、跳馬見長，但在大二和碩一時兩度遭遇右膝十字韌帶斷裂嚴重傷勢，且兩次都動刀。這段期間，他和教練翁士航討論是否不該只執著在自己的強項，經過評估後決定改練吊環。

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不過，吊環和地板、跳馬等項目所使用的肌群很不一樣，王奕翔開始增加上半身的肌肉量，身形也跟著改變，而看到他的進步，曾有人向他開玩笑說：「你是吃了什麼，怎麼變這麼強？」他自嘲，「我只是吃了很多肉、很多高蛋白、水還有一堆苦，每個人在休息我都在狂操力量，熬了好幾年終於有比較好的成績。」

王奕翔過去為奧運國手唐嘉鴻的陪練，跟著他到世界各地比賽，從國際選手身上汲取經驗，且看著唐嘉鴻遭遇跟腱斷裂傷勢後，不僅重返賽場還能在奧運奪牌，也為他找回重新振作的動力，「從2021年轉吊環到現在，真的有想過放棄，但我都會想說，『為什麼他可以我不行』，尤其看到嘉鴻哥受很多傷依舊在國際上發光發熱，我也想像他那樣。」

王奕翔背上和手臂都有刺青，且具有不同意義，背後的浩克是他第一次十字韌帶斷裂時刺的，「朋友都說我像浩克，我背後刺青的圖樣是浩克披盔甲、拿斧頭呈現高跪姿的樣子，我再給他一個翅膀，象徵重新飛翔。」他在手臂上刺的天使與魔鬼，則是要提醒他更果決一點，不要在做決定時糾結太久。

王奕翔手臂上的刺青。（記者粘藐云攝）

王奕翔。（長榮大學114全大運執辦提供）

王奕翔。（長榮大學114全大運執辦提供）

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