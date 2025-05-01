日職Live》古林睿煬第2局賞2K 火腿 0：2 軟銀

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

第三局（日本火腿 0：2 軟銀鷹）

3局上，郡司裕也、石井一成、水野達稀都吞三振，3出局。

第二局（日本火腿 0：2 軟銀鷹）

2局下，廣瀨隆太吞三振，嶺井博希敲一壘界外飛球被接殺，佐藤直樹吞三振，3出局。古林睿煬第2局讓對手3上3下。

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2局上，野村佑希敲中外野飛球被接殺，清宮幸太郎敲二壘滾地球出局，萬波中正滿球數吞三振，3出局。

第一局（日本火腿 0：2 軟銀鷹）

1局下，古林睿煬開賽被軟銀野村勇敲二壘安打，笹川吉康敲右外野一壘安打，軟銀無人出局攻占一、三壘。栗原陵矢敲左外野高飛犧牲打，讓古林失掉1分，1出局。

山川穂高敲滾地球出局，2出局，軟銀攻佔二壘。中村晃敲右外野適時安打，古林再掉1分。柳町達敲二壘滾地球出局，3出局。

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1局上，松本剛敲三壘滾地球出局，淺間大基敲游擊後方飛球被接殺，田宮裕涼吞三振，3出局。

賽前

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場福岡PayPay巨蛋面對軟銀鷹，古林睿煬先發登板拚一軍生涯首勝。軟銀先發則是前火腿王牌上澤直之。

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軟銀鷹先發打序：

第一棒 野村勇 游擊手

第二棒 笹川吉康 左外野

第三棒 栗原陵矢 三壘手

第四棒 山川穂高 指定打擊

第五棒 中村晃 一壘手

第六棒 柳町達 左外野手

第七棒 廣瀨隆太 二壘手

第八棒 嶺井博希 捕手

第九棒 佐藤直樹 右外野手

先發投手：上澤直之



日本火腿先發打序

第一棒 松本剛 中外野手

第二棒 淺間大基 左外野手

第三棒 田宮裕涼 捕手

第四棒 野村佑希 一壘手

第五棒 清宮幸太郎 三壘手

第六棒 萬波中正 右外野手

第七棒 郡司裕也 指定打擊

第八棒 石井一成 二壘手

第九棒 水野達稀 游擊手

先發投手：古林睿煬

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