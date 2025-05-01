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全大運拳擊》「皇帝不急急死太監」林郁婷執教體驗直喊緊張

2025/05/01 17:03

林郁婷（中）。（長榮大學114全大運執辦提供）林郁婷（中）。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕今年台南全大運不少奧運國手參戰，也有人改用教練身分參與，包含奧運男雙金牌李洋、拳擊金牌林郁婷、黃筱雯、吳詩儀、柔道楊勇緯等人都以不同角色亮相。林郁婷笑說，當選手和教練最大差別是「皇帝不急急死太監」，其實在場邊指導是滿緊張的。

林郁婷這次全大運擔任教練，指導自己的陪練員李承威，提到在場上情況，她說：「其實我是滿緊張的，我剛剛甚至還有偷偷看一下我的心率大概是多少。」

林郁婷認為，平時當選手只要做好自己的本分，但當教練時要考慮的因素很多，包含戰術等，就像是教練跟教練之間的策略角力，還得思考怎麼講話能讓選手獲得更多正能量。

林郁婷坦言，她當教練時和自己的教練曾自強其實很像，「教練的言行舉止多少都會影響我們，所以現在當教練，我們要盡可能做到最好，不要去影響選手心情，最終目標要幫助選手贏得比賽。」

除了林郁婷，這次黃筱雯和吳詩儀也都擔任教練，吳詩儀認為，換了位置之後會比較了解教練的苦心，會懂得為何教練要說這些話，「跟選手溝通時也不能看起來很緊張，即便心裡很擔心也要穩下來，跟選手說我們可以做到。」

黃筱雯（右）擔任甘家葳的教練。（長榮大學114全大運執辦提供）黃筱雯（右）擔任甘家葳的教練。（長榮大學114全大運執辦提供）

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