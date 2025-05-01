連莊盃》台灣世大運男排培訓隊打敗南韓、柬埔寨 2連勝先闖4強

世大運男排培訓隊連莊盃二連勝。（連莊盃提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年連莊盃第二天賽事，以世大運男排培訓隊為主的龍邁建設出戰上屆冠軍柬埔寨Visakha，以20：25、27：25、27：25、25：21、15: 12守下勝利，成為首支搶下二連勝的隊伍，晉級本屆連莊盃四強。

台灣世大運男排培訓隊陣中的球員，因來自四面八方，一起合練的機會不多，這次剛好有連莊盃當作團隊磨合的賽事，希望能打出好的化學反應，而這次面對國際隊伍也繳出好的開始，首日就擊敗南韓職排冠軍隊。

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教練黃宏裕表示：「這種身材高大的球隊給我們選手很好的磨練，球隊儘管落後也持續保持想贏的企圖心，拿下這兩場勝利，對於我們後面的賽事有很大的信心。」而以今年八月世大運代表隊為主陣容，談起人手不斷轉換交替的原因，黃宏裕表示，這不但是保護選手不受傷，同時希望藉由本場比賽能夠磨練板凳深度，讓每個人都能有發揮。

至於今日未讓林謙先發，改由陳玠廷主導場上節奏，陳玠廷表示，球隊在賽前的設定並非「一定要贏球」，而是專注於把平時訓練的內容完整發揮。「只要能展現出我們平常練習的東西，就是一場很有收穫的比賽，」他說，「畢竟對手在身材上有明顯優勢，我們能把自己的風格 打出來，就已經非常不容易。」

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