日職》古林睿煬登英雄舞台、要把首勝球給妻子 透露為何一直看球帽

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬今天在客場先發面對軟銀鷹，古林交出7局失2分好投、飆出10次三振，旅日第2場一軍登板交出優質先發表現，幫助火腿以3比2擊敗軟銀鷹。日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬。而古林睿煬賽後也登上英雄舞台，他表示要把首勝球給妻子。

此戰古林睿煬首局失掉2分後，第2局至第6局沒有再掉分。總計古林睿煬先發7局用103球，面對27名打者，被敲5安失掉2分，賞10次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至4.97，最快丟到155公里，收下旅日一軍生涯首勝。

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古林睿煬賽後登上英雄舞台，他表示會把首勝球給妻子，「就是謝謝她，（讓我）沒有後顧之憂，好好在這裡奮鬥。」

對於自己今天的投球表現，古林睿煬說，內容蠻好的，謝謝隊友們的表現，給我很大的安定感，才有這樣的表現。

至於從第2局起，連6局沒有失分，古林對此表示，有做一些討論，看缺點在哪裡，讓自己更快進入狀況，把除了直球以外的球種丟好。

古林睿煬在比賽中不斷看自己的球帽，他笑說有寫一些秘密。古林也希望延續今天的好表現，越投越好。古林最後用日文說謝大家，感覺現場的火腿球迷。

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