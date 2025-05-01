中職》台灣隊長陳傑憲驚天3分彈！ 斬斷味全史上首見紀錄

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天一度在5：0被味全龍扳平，「台灣隊長」陳傑憲在9局上夯出致勝3分彈，率隊以8：5斬斷龍隊在天母球場史上首見的跨季8連勝，獅隊重返上半季龍頭寶座。

獅隊開場就突破伍鐸，林佳緯和邱智呈連續2支長打串聯2分攻勢，前4局就猛敲9支安打，從伍鐸手中猛攻5分。而王牌投手梅賽斯前3局威風八面，僅被敲1支安打，一度取得5：0的壓倒性領先。

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比賽一面倒的氣勢在4局下的守備翻轉，朱育賢的左外野飛球造成朱迦恩的守備判斷瑕疵，他不慎將球漏到後面，中斷梅賽斯連續24局無得分的紀錄，龍隊逮中機會追加2分攻勢，5、6局再各追1分，一度追至1分差。

8局下，郭嚴文從髙塩將樹手中擊出二壘安打，再靠滾地球攻上三壘，獅隊在2出局換上陳韻文救火，他卻在0好2壞投手犯規，免費奉送龍隊追平分。

9局上，林佳緯擊出德州安打奔上二壘，邱智呈在滿球數靠陳冠緯超時而保送，陳傑憲在1好2壞擊出3分彈，一棒定江山。

味全龍從去年10月6日就不曾在天母球場輸過球，今年前6場又贏球，打破中信鯨、兄弟象和樂天桃猿共同保有天母7連勝的聯盟紀錄，只是史上首見的天母跨季8連勝今晚斷在「台灣隊長」手中，龍隊吞下相隔215天在天母的敗戰。

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲擊出三分砲。（記者陳志曲攝）

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

味全龍先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

統一獅髙塩將樹。（記者陳志曲攝）

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