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日職》慘！田中將大3局被敲8安遭KO 巨人監督表明再下放二軍

2025/05/01 22:57

田中將大。（資料照，路透）田中將大。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人36歲老將田中將大今天僅3局失3分就被換下場，巨人軍最後在延長賽12局靠吉川尚輝的再見三壘安打，幫助巨人軍以4比3擊敗廣島鯉魚。讀賣巨人以16勝11敗居中央聯盟龍頭。不過，巨人軍監督阿部慎之助賽後表示，田中將大應該會被下放二軍調整。

田中將大今天首局2出局後，連續被敲5安失掉3分。第2局又被敲2安，第3局被敲1安、丟2保送，一度讓對手攻佔滿壘，田中將大解決廣島打者矢野雅哉，化解危機。但田中將大投完3局後就被換下場。

總計田中將大此戰先發3局用69球，被敲8安，失掉3分，賞2次三振、丟3次保送，賽後防禦率升至9。

田中將大自4月3日摘本季首勝後就被抹消登錄，直到4月17日才重回一軍，他當天先發面對橫濱DeNA僅投2局失6分，隔天再被降至二軍。

日媒《體育報知》報導，對於田中將大下一次的登板時間，阿部慎之助表示，「現在還不確定具體時間，但這次結果很遺憾。」被問到是否會讓田中將大到二軍調整，阿部監督對此僅表示，「我想應該是這樣。」

田中將大職業生涯在日職、美職累積198勝，僅差2勝就能達成通算200勝里程碑。如今田中有可能要再被下放二軍調整，根據阿部慎之助的規劃，巨人軍有可能讓左投横川凱來扛先發一職。

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