日職》「他是好孩子！」古林睿煬好投摘首勝 讓新庄監督狂讚曲球

日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬今天在客場先發面對軟銀鷹，對決前任火腿王牌上澤直之。古林交出7局失2分好投、飆出10次三振的優質先發表現，幫助火腿以3比2擊敗軟銀鷹，火腿隊收下5連勝。日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬，並讚賞古林的曲球非常棒。

古林睿煬今天首局失掉2分後，第2局至第6局沒有再掉分。總計古林睿煬先發7局用103球，面對27名打者，被敲5安失掉2分，賞10次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至4.97，最快丟到155公里，收下旅日一軍生涯首勝。

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日媒《Daily》報導，新庄監督讚賞古林睿煬，「他是個好孩子，個性也很好，我們要想辦法讓他贏球，透過勝利讓他不斷成長，真的讓人期待。」

新庄監督也稱讚古林從第2局起的好投，並提到古林在球數領先的情況下使用的決勝球，「是曲球吧，真的很厲害，能把那顆球投進好球帶，打者也會被出其不意，原本在等著速球，結果來了一顆減速的變化球，真的很難打。」

古林睿煬的7局好投，力壓上澤直之的7局失3分表現，關鍵在於火腿球星萬波中正在第7局的潮前陽春砲。新庄監督也讚嘆，「他總是在關鍵時刻打出來，今天這轟應該也是為了古林打的吧。」

對於首次在例行賽面對上澤直之，新庄監督說，「速球投得很多，他在火腿時期幾乎沒有用的快速投球動作，真是令人嚇一跳。」

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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