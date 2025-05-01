晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「他是好孩子！」古林睿煬好投摘首勝 讓新庄監督狂讚曲球

2025/05/01 21:08

日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬。（圖片取自日本火腿官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿台灣投手古林睿煬今天在客場先發面對軟銀鷹，對決前任火腿王牌上澤直之。古林交出7局失2分好投、飆出10次三振的優質先發表現，幫助火腿以3比2擊敗軟銀鷹，火腿隊收下5連勝。日本火腿監督新庄剛志親自把首勝球給古林睿煬，並讚賞古林的曲球非常棒。

古林睿煬今天首局失掉2分後，第2局至第6局沒有再掉分。總計古林睿煬先發7局用103球，面對27名打者，被敲5安失掉2分，賞10次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至4.97，最快丟到155公里，收下旅日一軍生涯首勝。

日媒《Daily》報導，新庄監督讚賞古林睿煬，「他是個好孩子，個性也很好，我們要想辦法讓他贏球，透過勝利讓他不斷成長，真的讓人期待。」

新庄監督也稱讚古林從第2局起的好投，並提到古林在球數領先的情況下使用的決勝球，「是曲球吧，真的很厲害，能把那顆球投進好球帶，打者也會被出其不意，原本在等著速球，結果來了一顆減速的變化球，真的很難打。」

古林睿煬的7局好投，力壓上澤直之的7局失3分表現，關鍵在於火腿球星萬波中正在第7局的潮前陽春砲。新庄監督也讚嘆，「他總是在關鍵時刻打出來，今天這轟應該也是為了古林打的吧。」

對於首次在例行賽面對上澤直之，新庄監督說，「速球投得很多，他在火腿時期幾乎沒有用的快速投球動作，真是令人嚇一跳。」

（影片來源：太平洋聯盟TV）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中