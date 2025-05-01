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桌球》擊退兩名中國小將 小林陪練員陳凱程U15男單封王

2025/05/01 21:29

陳凱程擊敗中國小將周凱恩，奪下U15男單冠軍。（取自WTT官網）陳凱程擊敗中國小將周凱恩，奪下U15男單冠軍。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕14歲小將陳凱程今晚在2025年WTT曼谷青少年挑戰賽U15男單決賽，以3:1力退12歲中國小將周凱恩，這也是他繼南韓江陵站之後，今年第2座U15男單冠軍。

目前擔任台灣一哥林昀儒陪練員的陳凱程，前兩輪分別擊退泰國的通羅爾、印度小將古普塔，8強賽再以3:0收拾12歲中國新秀陳逸舟。

4強賽，陳凱程在「台灣內戰」中克服局數1:2落後，以3:2逆轉台南小將鄭旻修，寫下今年國際賽對戰3連勝。

陳凱程在決賽面對來自廣東的左手小將周凱恩，雙方前兩局以11:9、7:11平分秋色。關鍵第3局，陳凱程在6:3領先下雖一度被追到7平，但決勝時刻，周凱恩接發球擰拉失誤，陳凱程發長球突襲得手，一口氣連下4分，11:7拿下。

第4局雙方一路纏鬥至8平，又上演同樣劇本，周凱恩接發球擰球下網，陳凱程偷長球再度得手，最終11:8快意奪冠。

國泰女將林琬容在台灣內戰擊敗郭語瑄，奪下U15女單冠軍。（取自WTT官網）國泰女將林琬容在台灣內戰擊敗郭語瑄，奪下U15女單冠軍。（取自WTT官網）

U15女單決賽上演「台灣內戰」，今年U15國手排名第一的國泰女將林琬容歷經一場5局大戰後，以5:11、11:8、11:6、9:11、11:8險勝合庫小將郭語瑄，奪下生涯首座WTT單打冠軍。

14歲的郭語瑄雖然和冠軍擦身而過，但他這次在U17、U15賽事兩度擊敗11歲的日本女神童松島美空，表現令人驚艷。

U19女單賽事，國泰女將巫嘉恩連闖4關，包括在4強賽以3:1逆轉南韓的崔娜炫，但在決賽以0:3不敵U15世界排名第一的南韓新星許玴玪，以亞軍作收。

日前剛奪下U17男單冠軍的徐絃家，在U19男單也連續擊退日本的岡本智新、南韓名將金佳溫，8強再以3:2扳倒去年亞錦賽曾爆冷打敗中國名將王楚欽的伊朗小將法拉吉。

但徐絃家在4強賽對決日本好手吉山和希，決勝局錯失7:2領先，最終2:3遭逆轉，並列季軍。

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